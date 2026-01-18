ベッドの上で寝言を言う猫


【漫画を読む】ベッドの上で寝言を言う猫だが…!?

先日、『先に寝てるネコ』『起きてんだか寝てんだか』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.5万人(2026年1月13日現在)、今回紹介する2つの漫画も11万いいね(2026年1月13日現在)を超える人気漫画家だ。

■ベッドで先に寝ている猫

夜になってベッドに入ろうとすると、既にキュルガが気持ちよさそうに寝ている。フータは起こさないようにそっとベッドに入り、寝ようとしたが、ふとキュルガを見るとうっすらと目が開いていた。キュルガを起こしてしまったフータである。

02


■寝言を言う猫

ベッドに入ってもなかなか眠れず、スタンドライトを点けてしばらく読書をするフータ。するとキュルガはわずかに目を開けながら「んねっ」「フッフ〜ン」などと寝言を言っている。フータはキュルガが眩しいのかと思ってキュルガの顔を覗くが、表情だけでは起きているのか寝ているのかわからない…。するとまた寝言を言ったので、寝ていると察したフータであった。

02


大好きな飼い主の隣で寝ていたいキュルガ！漫画を読んだ読者からは「寝言がかわいいw」「あるある過ぎるw」などの共感コメントがいくつも寄せられている。

取材協力：キュルZ(@kyuryuZ) 　　 　

