温度も安全も自動で見守る。冬の眠りを整える「しき」電気毛布【パナソニック】の電気毛布がAmazonに登場中‼
頭寒足熱でしっかりあたたかい。快適さを追求した安心設計の一枚【パナソニック】の電気毛布がAmazonに登場!
パナソニックの電気毛布は、身体にちょうどいいサイズで使いやすい「しき」電気毛布だ。就寝時の冷えをやわらげ、布団に入った瞬間から心地よい暖かさに包まれる。ヒーター線や制御の異常を検知して自動でストップする安全機能に加え、コントローラー部は燃えにくい構造となっており、安心して使える設計になっている。
室温センサーを搭載し、室温が約5度下がると設定温度を約1度自動で上げてくれるため、急な冷え込みでも快適さを保てる。さらに、足元をより暖かくする「頭寒足熱」の配線構造を採用し、理想的な暖房バランスで身体をやさしく温める。温度は弱から強まで8段階で細かく調節でき、好みに合わせてムダなく使えるのも魅力だ。
表面には極細繊維のマイクロファイバー素材を使用し、空気をたっぷり含むことでふんわりとした肌ざわりを実現している。毛布本体は丸洗いでき、洗濯機でも手洗いでも清潔に保てる。ドライクリーニングやドラム式乾燥は不可だが、毛布洗い機能付き洗濯機とネットを使えば安心して洗える。
ダニの繁殖を抑える「ダニ対策」機能も搭載しており、シーズンの始めと終わりに使うことでより衛生的に保てる。冬の寝室を快適に整える、頼れる一枚だ。
