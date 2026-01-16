·Ú¤¯Áö¤ì¤Æ¡¢·Ú¤¯Êâ¤±¤ë¡£ËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ëËüÇ½¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÄÌµ¤À¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£²÷Å¬¤µ¤¬Â³¤¯¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê·Ú¤µ¤È½À¤é¤«¤Ê¥é¥¤¥É´¶¤òÈ÷¤¨¤¿¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤À¡£¾º²Ú¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢ÄÌµ¤À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿N¥í¥´¤¬Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈEVA¤¬³Î¤«¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÈ¯´ø¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Î©¤Á»Å»ö¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡¢°ìÆüÃæ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë½À¤é¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ï¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¤«¤éÉáÃÊ»È¤¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÂ¸µ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¤ë°ìÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌµ¤À¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£²÷Å¬¤µ¤¬Â³¤¯¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê·Ú¤µ¤È½À¤é¤«¤Ê¥é¥¤¥É´¶¤òÈ÷¤¨¤¿¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤À¡£¾º²Ú¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢ÄÌµ¤À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿N¥í¥´¤¬Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈEVA¤¬³Î¤«¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÈ¯´ø¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Î©¤Á»Å»ö¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡¢°ìÆüÃæ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë½À¤é¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ï¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¤«¤éÉáÃÊ»È¤¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÂ¸µ¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¤ë°ìÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£