¥µ¥Ã¤ÈÍú¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²÷Å¬¡£ÄÌµ¤À­¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤°ìÂ­¡Ú¥×¡¼¥Þ¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!

1


¥×¡¼¥Þ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢ÃåÃ¦¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¥·¥å¡¼¥º¤À¡£

¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

2


Â­¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÍú¤±¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSoftFoam+¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤¬Í¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÍú¤­¿´ÃÏ¤òÊÝ¤Ä¡£

3


¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÄÌµ¤À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥à¥ì¤Ë¤¯¤¯·Ú¤ä¤«¤ÊÂ­¸µ¤ò¥­¡¼¥×¡£¤Ä¤ÞÀè¤Ë¤Ï¥×¡¼¥Þ¥­¥ã¥Ã¥È¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

4


¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢²÷Å¬¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ìÂ­¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¤À¡£