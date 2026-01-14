女の幽霊が″うざ絡み″してくる!?思わず吹き出す展開に「こんな幽霊なら大歓迎」の声続出【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ヤングジャンプ系列のフリーオンライン誌での連載をはじめ、さまざまな読切漫画を発表している広間月下(@hiroma_g)さん。4ページで完結する短編作品などは、SNSなどウェブ上でも気軽に閲覧することができる。今回は、pixivで第2話まで公開されている「うざ絡み幽霊ちゃん」を紹介する。本作は一人暮らしの男性と、彼の部屋に出る女性の幽霊のコミカルなやり取りを描いた短編作品だ。「うざ絡みする幽霊」というアイデアはどのようにして生まれたのか…。広間月下さんに話を伺った。
「うざ絡み幽霊ちゃん」に登場する幽霊は、思わず笑ってしまうほど愛嬌たっぷりの女の子だ。「こんな幽霊なら大歓迎！」といった読者の声も多く寄せられている本作。そのアイデアが生まれたきっかけについて作者の広間月下さんに話を聞いてみると「賞に応募するためのネタを考えていたとき、恥ずかしがり屋だけど、自分の存在に気づいてほしくて必死にちょっかいを出す幽霊を思いつきました」と話してくれた。落書きをしながら構想を練るうちに、幽霊ちゃんが変顔を連発するイメージが自然と浮かび、そこから物語を膨らませていったという。「最終的には恥ずかしがり屋の設定はなくなってしまいました」と笑いながら当時を振り返る。
現在は第2話まで公開されている「うざ絡み幽霊ちゃん」だが、続きが気になるという読者の声も多い。今後について尋ねると、「3話以降の構想はありますが、なかなか形にできていなくて…」と正直な気持ちを明かしつつ、「今回紹介してもらえたことをきっかけに、なるべく早く続きを描きたい」と意欲を見せてくれた。
また広間さんは、自身が「1型糖尿病」という病気を患った経験をもとにした作品にも挑戦したいと考えているそう。「エンタメとして描くことで、少しでも病気について知ってもらうきっかけになれば」と、その思いを語ってくれた。
「かわいい」「こんな幽霊がいたら寂しくなさそう」といった声が集まる「うざ絡み幽霊ちゃん」。怖さとは無縁の幽霊との日常を描いた本作。気になった人は、ぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：広間月下(@e hiroma_g)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。