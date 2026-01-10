他人の脳を操作する能力「戯脳(ぎのう)」を持つ少女がまさか自分の記憶も操作!?予測不能な展開が話題【作者に聞く】
「戯脳(ギノウ)」――それは他人の脳をいじる能力のことをいう。この漫画の主人公・八雲も戯脳が使える女子中学生だ。八雲は、戯脳児救済活動を行う児童保護施設「おこさま園」で育てられた。救済活動の使命は、「突然戯脳を使えるようになった子がそのせいでつらい思いをしないようにすること」。ある日、「おこさま園」のボスである“大お母ちゃま”から電話が入り、八雲はついに初任務を任せられる！
■読者からは「すごくおもしろかった」と好評！
主人公の八雲は、記憶を消すことができる能力「戯脳(ぎのう)」を持つ女子中学生だ。その力の影響で、かつて親に存在を忘れられ、日々の食事にも困った過去がある。時折、自分自身にも戯脳を使ってしまうため、作者の乃さんは「記憶が飛び飛びで、少しおバカさんなところがあります」と、八雲の愛嬌ある性格について話す。また、八雲のセーラー服は皐月母さんからのお下がりで、スカート丈が長いのも特徴だ。乃さんは「皐月母さんは昔少しヤンチャだったのかもしれない」と、キャラクターの過去に奥行きを感じさせた。
児童保護施設「おこさま園」で育った八雲。施設のトップである大お母ちゃまは登場シーンこそ少ないが、強い存在感を放つ人物で、戯脳児救済活動のドンでもある。乃さんは「何かしらの戯脳を使えるはずなのですが、まだ決めきれてません(焦)」と裏話を明かしてくれた。
さらに、乃さんは「ゆあちゃんが使っている髪の毛を束ねるゴムをぜひ見てほしいです。ゴムについているキャラクターの『かたまろまゆのハチ』は我が家の愛猫ハチさんがモデルなんです」とこだわりの設定についても教えてくれた。
シリーズ化や続編を望む声も多い本作について、乃さんは「脳内では完結しているので、登場人物たちのためにも形にしてあげたいとは思っているのですが、現実的な話をしてしまうと時間とお金の問題があり…(笑)」と率直に語ってくれた。
「満足感がすごい！」と話題の本作「トリックオブメモリー」。ぜひ一度、その世界に触れてみてほしい。
取材協力：乃(@no_2n2ru10)
