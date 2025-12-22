飾らなくても「シンプルなのに絵になる」 ワンピースの選び方　





「1枚で絵になる」 シンプルなワンピース

ニットワンピースに求めたいのは、心地よさと高揚感の同居。あたたかさは欲しいけれど、着膨れや無難な印象は避けたい。そんな大人のジレンマを解決するのは、計算されたシルエットと、上質な素材感。ささいなディテールへのこだわりでセンスに差がつく、特別な１枚をリサーチ。







日常に合うドレスアップ

ドレスライクなボリュームフレアをニットのぬくもりで親しみやすく

ブラウンニットワンピース／MANOF

ドラマティックな姿を印象づける構築的なシルエットや、たっぷりとしたフリルをともなう特別感のあるデザイン。親しみのあるニットのおかげで派手に転ぶことなく、リアリティのある華やかさを実現。スカート部分のハリのあるナイロン生地に相反する、やわらかなニットとのドッキングが、ブラウンワントーンを平坦に見せない要素。







風格を感じさせるウール100％の贅沢な厚み

着膨れしない上質なハイゲージの美シルエット

ベージュニットワンピース／ポステレガント

長めに設計されたネックとそで口のリブがニュアンスを加算。硬派な直線フォルムの力みをほぐす、ふんわりとした上質なハイゲージ。品のいいベージュの色みも相まって、1枚でももつ洗練度の高い華やかなルックスを実現。







