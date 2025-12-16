SNIDEL BEAUTYのバレンタインコレクションで叶える、特別メイク体験♡

毎年心待ちにしているファンも多い、SNIDEL BEAUTYのバレンタインコレクションが2026年も登場します。今年のテーマは〝Pâtisserie Privée〟。パリの街角にある小さなパティスリーを思わせる世界観に、胸がきゅんと高鳴るはず。ショコラやチェリー、クリームを思わせる色彩と、とっておきのスイーツボックスのようなパッケージが、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったり♡

パティスリーを閉じ込めた限定フェイスカラー

SNIDEL フェイス スタイリスト n EX04 Cherry Glacéは、限定1種6,600円(税込)。クラシカルピンクを基調にした4色アイシャドウとチークが一体となり、まるで一粒のショコラのようなときめきを演出します。

クラッシュしたトルマリンや透明感のあるパールを厳選配合し、重ねてもにごらない発色を実現。甘さの中に凛としたニューフェミニティを感じさせ、表情をエモーショナルに彩ります。

クラランスのホリデーイベント開催♡限定リップやギフトが揃う特別空間へ

恋心を映すルージュと蜜ツヤリップ

SNIDEL リップ グレイズ キット

SNIDEL ルージュ クチュール キットは限定2種4,400円(税込)。

とろけるような塗り心地と上品なツヤで、EX09 Crème de PêcheとEX10 Ganache Rougeの2色が恋のムードを唇に宿します。

さらに、SNIDEL リップ グレイズ キットは限定2種3,520円(税込)。プランプ成分¹配合で、蜜ツヤとふっくら感²を叶え、ミラーレスでも可愛く決まる仕上がりに。

揺れるチェリーチャームが視線を惹きつけます。

*¹メントキシプロパンジオール、トウガラシ果実エキス（すべて保湿)

*²メイクアップ効果による

毎日を特別にするミニブラシセット

SNIDEL ブラシ セット

SNIDEL ブラシ セットは限定1種6,600円(税込)。チーク、ハイライト、アイシャドウ用の計4本と、陶器製スタンドがセットに。

天然毛のような柔らかさを持つ人工毛を採用し、粉含みが良くムラのない仕上がりを実現します。

パティスリーのコーヒーカップを思わせるスタンドは、インテリアとしても楽しめる特別仕様。メイク時間そのものが、心を満たすひとときに変わります。

甘いときめきを贈る、2026年のバレンタイン



SNIDEL BEAUTYの2026年バレンタインコレクションは、色や質感だけでなく、使う時間までも愛おしくしてくれるラインアップ。

自分を慈しむために選ぶのも、大切な人へ想いを託すのも素敵な選択です。ショーケースを覗くような高揚感と、心まで満たされる幸福感をこの冬のメイクに♡

数量限定だからこそ、特別な瞬間を逃さず手に取ってみて。