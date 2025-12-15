「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“行きつけにしたい銀座の小料理店４選”に“海外の曖昧な関係に翻弄される男”から“銀座の隠れ家４選”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位行きつけにしたい「銀座の小料理店」４選。和食と酒、そして店主がつくる癒やしの空間がたまらない

「常連なんだ」とわざわざ口にしなくても店主の温かい笑顔ともてなしから、ひと目で同行者にも“贔屓筋”であることが伝わる。





22時を過ぎているというのに、新宿の往来はまだ、国籍を問わず多種多様な人々で賑わっている。そして私の視線は放っておくと、そんな人混みの中から自動的に、豪くんに背格好が似た男性を探し出してしまう。



あの人の後ろ姿。あの人の歩き方。それに、通りの向こうの、小柄で可愛らしい女性と親しげに歩いているあの男性も、豪くんによく似ている───。



と、そう思った時だった。しくしくと痛むばかりだった心臓が、バクン、と小さな爆弾のように弾けたような衝撃を覚える。



他人の空似…ではない。向こうを歩くあの男性は、豪くん本人だ。



★第３位「何度デートを重ねても、恋人じゃない」海外の曖昧な関係に翻弄されるのは、女性だけじゃなかった

莉乃はこれまでのよそ行きの笑顔とは違い、自然な微笑みをこぼした。



そこから二人で仕事のことやニューヨークのおすすめのスポットの話などで盛り上がる。話してみると気さくで話しやすく、頭の回転も速くて楽しかった。



ただ遥斗は、初対面が最悪だったことと、これまでの失敗から消極的になっていて、その時は連絡先を聞かずに別れた。



数日後。ある人から連絡が来た。



★第４位仕事中にLINE252件、彼女に送る男。大手金融系コンサルの彼氏が、突然モラハラ系になったワケ

先にいた2人の女性の挨拶に迎えられながら、ガラスで区切られた喫煙室に入る。2人とも今回、崇が撮る時代劇の美術スタッフだが、過去に何度も仕事を共にしている顔なじみで、親しい間柄と呼べるだろう。



喫煙室には3人だけだった。彼女たちと少しだけ距離をとり、崇がタバコに火をつけると「そうだ、監督ってこの手の話に詳しいんじゃない？」と、確か少しだけ先輩だったはずの女性が切りだした。



「何の話？」



崇が聞くと、顔を曇らせながら、先輩は続けた。



★第５位銀座の隠れ家４選。ルーフトップバーから相撲観戦まで、知る人ぞ知る大人の秘密基地

銀座でも意外な盲点となっているのが、一度は前を通ったことがあるホテルやビルに入る店。



外観の印象はむしろメジャーだからこそ、知られざる店が潜んでいるとは思いづらいのだ。



そのギャップが大人の遊びのスパイスとなり、誰かを誘えば自然とストーリーが生まれてくる。



