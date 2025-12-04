「ルコックスポルティフ」×「ムーミン」コラボ第2弾！新作シューズ発売
フランス生まれのスポーツブランド「ルコックスポルティフ」が、ムーミンとコラボしたシューズ第2弾を12月5日（金）に発売！ムーミンの温かく優しい世界観を反映した新作シューズは、軽量性とクッション性を兼ね備えた履き心地の良さが特徴です。ムーミンとスナフキン、リトルミイのシルエットがインソールやかかとにデザインされており、ファンにはたまらないアイテムに仕上がっています。
ムーミンとルコックのコラボシューズ第2弾！
LCS シェル バウンド MM
LCS ニーム MM
2025年、ルコックスポルティフとムーミンのコラボレーション第2弾が登場。
新作シューズ「LCS シェル バウンド MM」と「LCS ニーム MM」は、どちらもムーミンの世界観を温かく表現しています。
「シェル バウンド MM」は自然をイメージした穏やかなグリーンを基調に、ムーミンとスナフキンのシルエットがさりげなくデザインされ、どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルさが魅力。
クッション性も抜群で、長時間履いても快適です♪
リトルミイのエネルギッシュな魅力を表現
「LCS ニーム MM」は、リトルミイの好奇心旺盛でエネルギッシュなキャラクターをデザインテーマにしています。
トリコロールカラーのホワイト×レッドを基調に、かかと部分には花と戯れるリトルミイの可愛らしいシルエットが。
インソールには駆け回るリトルミイが描かれており、ファンには嬉しいポイント。スタイルアップを叶えつつ、履き心地にもこだわった設計です。履くだけで元気がもらえる、そんなシューズです♪
ムーミンファン必見！プレゼントにも最適
ムーミンとルコックスポルティフのコラボシューズは、ファッションとキャラクターの魅力を兼ね備えたアイテム。
シューズボックスも洋書をイメージしたオリジナルデザインで、プレゼントにもぴったり。ムーミンファンやおしゃれなスポーツシューズを求める方にとって、見逃せないアイテムです。
履き心地が良く、デザインも可愛らしく、毎日のコーディネートに取り入れたくなること間違いなし♪
ムーミン×ルコックスポルティフ、心温まるコラボシューズをチェック！
ムーミンとルコックスポルティフのコラボ第2弾は、どちらも温かみのあるデザインで、ファンにとっては特別なアイテム。
ムーミンとスナフキン、リトルミイのシルエットがあしらわれたシューズは、可愛さだけでなく、軽量性と履き心地の良さにもこだわりが感じられます。
プレゼントにも最適なシューズボックス付きで、12月5日からの販売開始。ぜひ、この特別なコラボアイテムを手に入れて♡