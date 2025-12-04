「ルコックスポルティフ」×「ムーミン」コラボ第2弾！新作シューズ発売

フランス生まれのスポーツブランド「ルコックスポルティフ」が、ムーミンとコラボしたシューズ第2弾を12月5日（金）に発売！ムーミンの温かく優しい世界観を反映した新作シューズは、軽量性とクッション性を兼ね備えた履き心地の良さが特徴です。ムーミンとスナフキン、リトルミイのシルエットがインソールやかかとにデザインされており、ファンにはたまらないアイテムに仕上がっています。

ムーミンとルコックのコラボシューズ第2弾！



LCS シェル バウンド MM

LCS ニーム MM

2025年、ルコックスポルティフとムーミンのコラボレーション第2弾が登場。

新作シューズ「LCS シェル バウンド MM」と「LCS ニーム MM」は、どちらもムーミンの世界観を温かく表現しています。

「シェル バウンド MM」は自然をイメージした穏やかなグリーンを基調に、ムーミンとスナフキンのシルエットがさりげなくデザインされ、どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルさが魅力。

クッション性も抜群で、長時間履いても快適です♪

リトルミイのエネルギッシュな魅力を表現



「LCS ニーム MM」は、リトルミイの好奇心旺盛でエネルギッシュなキャラクターをデザインテーマにしています。

トリコロールカラーのホワイト×レッドを基調に、かかと部分には花と戯れるリトルミイの可愛らしいシルエットが。

インソールには駆け回るリトルミイが描かれており、ファンには嬉しいポイント。スタイルアップを叶えつつ、履き心地にもこだわった設計です。履くだけで元気がもらえる、そんなシューズです♪

ムーミンファン必見！プレゼントにも最適



ムーミンとルコックスポルティフのコラボシューズは、ファッションとキャラクターの魅力を兼ね備えたアイテム。

シューズボックスも洋書をイメージしたオリジナルデザインで、プレゼントにもぴったり。ムーミンファンやおしゃれなスポーツシューズを求める方にとって、見逃せないアイテムです。

履き心地が良く、デザインも可愛らしく、毎日のコーディネートに取り入れたくなること間違いなし♪

ムーミン×ルコックスポルティフ、心温まるコラボシューズをチェック！



ムーミンとルコックスポルティフのコラボ第2弾は、どちらも温かみのあるデザインで、ファンにとっては特別なアイテム。

ムーミンとスナフキン、リトルミイのシルエットがあしらわれたシューズは、可愛さだけでなく、軽量性と履き心地の良さにもこだわりが感じられます。

プレゼントにも最適なシューズボックス付きで、12月5日からの販売開始。ぜひ、この特別なコラボアイテムを手に入れて♡