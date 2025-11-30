すっごくおトク！


▶【画像で確認】対象者は5%ポイントもらえる！

Amazonブラックフライデー2025も12月1日に終了。そんな中、突如28日からひっそり始まっていたのが「プライム会員限定Appleギフトカード買うと5%ポイント付与キャンペーン」！

■ギフトカード購入500ポイント＋Appleギフトカード購入で5%還元の神企画！

Amazonでは現在、対象ギフトカードを5,000円以上の購入すると、500ポイント（対象者限定、期間限定）がもらえる企画が走っています。

Apple・Google Play・U-NEXT・Spotify・DAZN・LINE・DMMなど幅広いブランドが対象。

●〜12月1日　23:59まで

ブランドギフトカード購入で500ポイント


で、ここからが本題！！

さらに28日からプライム会員限定でAppleギフトカード（Eメールタイプ）購入で“5％ポイント還元”キャンペーンが併用可能！　このキャンペーン、28日から密かにスタートしていました！

プライム会員限定企画


・エントリー不要

・プライム会員限定

・12月1日まで

・1日あたり5万円の購入上限

対象商品はコレ


5万円分購入すると、

2,500ポイント（＝5％） が付与されます！！！

これに加えて、

●対象ギフトカード5,000円購入で500ptキャンペーン（要エントリー）

●ブラックフライデーのポイントアップキャンペーン

が重複するため、“実質5％以上”の高還元になる仕組み！

【例】Appleギフトカード（Eメールタイプ）を5万円分を購入すると

5%分の2,500ポイント

ブランドギフトカード特典の500ポイント

ポイントアップ分

と、合計で3,000ポイント＋αの還元が確定！

1日5万円までの上限、とのことなので今日と明日で合計2日日各5万円購入すると5000ポイント獲得できる仕組み！（500ポイントは1回なので、5500ポイントに！）

■Appleギフトカードは何に使える？

Appleギフトカードは Appleの全商品・サービス に使えます。

iPhone

iPad

Mac / MacBook

Apple Watch

AirPods

iCloudストレージ

App Storeアプリ・ゲーム

サブスク（音楽・動画など）

有効期限は10年あるため、急いで使い切る必要もありません。

■Appleギフトカード購入で5%還元キャンペーン参加方法は？

【前提条件】プライム会員になる！



1▶対象ギフトカード購入で500ptキャンペーンにエントリー

購入前に必ずエントリーしておくことが必須。



2▶【プライム会員限定で5%ポイント還元】Appleギフトカード（Eメールタイプ）を購入

自分のメールアドレス宛に送るだけでOK。



▶Appleギフトカードを購入

3▶届いたコードをApple IDに登録してApple製品を購入

残高が即チャージされ、すぐに購入に使えます。

■ポイントはいつ付与される？

Appleギフトカード5％ → 購入後すぐ

500ポイントキャンペーン → 終了後約2週間

ポイントアップ → セール終了後、40日間程度

期間限定ポイントの有効期限は、基本的に“付与月の翌月末”です。

■ポイントは何回もらえる？

500ポイントキャンペーン → 1回のみ

Appleギフトカード5％還元 → 1日5万円までで毎日可能

（期間中、日ごとに最大5万円の上限がリセット）

もらえるポイントでAmazonでお得なお買い物ができちゃいますね！

ぜひチェックしてみてください！

【レタスクラブ編集部YYY】