【残り1日】プライム会員ならAppleギフトカード購入で5%ポイントもらえる【Amazonブラックフライデー2025】
▶【画像で確認】対象者は5%ポイントもらえる！
Amazonブラックフライデー2025も12月1日に終了。そんな中、突如28日からひっそり始まっていたのが「プライム会員限定Appleギフトカード買うと5%ポイント付与キャンペーン」！
■ギフトカード購入500ポイント＋Appleギフトカード購入で5%還元の神企画！
Amazonでは現在、対象ギフトカードを5,000円以上の購入すると、500ポイント（対象者限定、期間限定）がもらえる企画が走っています。
●〜12月1日 23:59まで
で、ここからが本題！！
さらに28日からプライム会員限定でAppleギフトカード（Eメールタイプ）購入で“5％ポイント還元”キャンペーンが併用可能！ このキャンペーン、28日から密かにスタートしていました！
・エントリー不要
・プライム会員限定
・12月1日まで
・1日あたり5万円の購入上限
5万円分購入すると、
2,500ポイント（＝5％） が付与されます！！！
これに加えて、
●対象ギフトカード5,000円購入で500ptキャンペーン（要エントリー）
●ブラックフライデーのポイントアップキャンペーン
が重複するため、“実質5％以上”の高還元になる仕組み！
【例】Appleギフトカード（Eメールタイプ）を5万円分を購入すると
5%分の2,500ポイント
ブランドギフトカード特典の500ポイント
ポイントアップ分
と、合計で3,000ポイント＋αの還元が確定！
1日5万円までの上限、とのことなので今日と明日で合計2日日各5万円購入すると5000ポイント獲得できる仕組み！（500ポイントは1回なので、5500ポイントに！）
■Appleギフトカードは何に使える？
Appleギフトカードは Appleの全商品・サービス に使えます。
iPhone
iPad
Mac / MacBook
Apple Watch
AirPods
iCloudストレージ
App Storeアプリ・ゲーム
サブスク（音楽・動画など）
有効期限は10年あるため、急いで使い切る必要もありません。
■Appleギフトカード購入で5%還元キャンペーン参加方法は？
【前提条件】プライム会員になる！
↓
1▶対象ギフトカード購入で500ptキャンペーンにエントリー
購入前に必ずエントリーしておくことが必須。
↓
2▶【プライム会員限定で5%ポイント還元】Appleギフトカード（Eメールタイプ）を購入
自分のメールアドレス宛に送るだけでOK。
↓
▶Appleギフトカードを購入
3▶届いたコードをApple IDに登録してApple製品を購入
残高が即チャージされ、すぐに購入に使えます。
■ポイントはいつ付与される？
Appleギフトカード5％ → 購入後すぐ
500ポイントキャンペーン → 終了後約2週間
ポイントアップ → セール終了後、40日間程度
期間限定ポイントの有効期限は、基本的に“付与月の翌月末”です。
■ポイントは何回もらえる？
500ポイントキャンペーン → 1回のみ
Appleギフトカード5％還元 → 1日5万円までで毎日可能
（期間中、日ごとに最大5万円の上限がリセット）
もらえるポイントでAmazonでお得なお買い物ができちゃいますね！
ぜひチェックしてみてください！
【レタスクラブ編集部YYY】