時計の基本性能とデザインを高い水準で追求！【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
高水準で追求された性能とデザイン性!【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
メベーシックな3針デイト付きの電波時計。電池交換不要のエコ・ドライブ搭載、便利なパーペチュアルカレンダー、時計を守る5気圧防水など機能面が充実。ファーストウオッチにもおすすめ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スポーティな印象を感じられる直線的なディティール処理を施してある。文字板は、すっきりとしたバーインデックスに太めの針を採用し、視認性も確保。
→【アイテム詳細を見る】
定期的な電池交換不要のシチズン独自技術の光発電エコ・ドライブ搭載で手間いらず。10万年に1秒の誤差と言われる原子時計をもとに送信される標準電波を受信し、日本全国どこでも自動的に時刻やカレンダーを修正。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
5気圧防水性能、サファイアガラスを使用した耐久性の高いガラスなどあらゆるシーンから大切な時計を守る。
高水準で追求された性能とデザイン性!【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
メベーシックな3針デイト付きの電波時計。電池交換不要のエコ・ドライブ搭載、便利なパーペチュアルカレンダー、時計を守る5気圧防水など機能面が充実。ファーストウオッチにもおすすめ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スポーティな印象を感じられる直線的なディティール処理を施してある。文字板は、すっきりとしたバーインデックスに太めの針を採用し、視認性も確保。
→【アイテム詳細を見る】
定期的な電池交換不要のシチズン独自技術の光発電エコ・ドライブ搭載で手間いらず。10万年に1秒の誤差と言われる原子時計をもとに送信される標準電波を受信し、日本全国どこでも自動的に時刻やカレンダーを修正。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
5気圧防水性能、サファイアガラスを使用した耐久性の高いガラスなどあらゆるシーンから大切な時計を守る。