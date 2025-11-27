最大370冊もスイスイ出し入れ可能。収納力と快適さの進化系本棚【山善】の本棚がAmazonに登場中‼
滑らかスライドで、さらに全棚可動。本好きにうれしい最上級ラック【山善】の本棚がAmazonに登場!
山善の本棚は、前側にも全段コミック収納が可能になったことで、通常サイズのコミックが約370冊収納可能になった本棚だ。たっぷりしまえて、収納スペースを最大限に活かせる。
ローラーとガイドピン構造により、棚のスライドは引っかかりなくスムーズ。前後収納もノンストレスで出し入れができるので、毎日の整理整頓が快適に。
棚板はすべて約3センチメートルピッチで高さ調整可能。前後とも細かく調節できるため、本や雑貨のサイズに応じてぴったり収めることができる。無駄な隙間をなくし、収納力と整頓力の両方を叶える設計。
収納棚に求められる「たくさんしまえる」「取り出しやすい」「見た目もすっきり」のすべてを備えた一台。本棚としてはもちろん、多目的収納としても重宝すること間違いなしだ。
