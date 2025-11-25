¥¦¥¤¥ó¥°50¼þÇ¯µÇ°♡Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ã¥ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¡Ï
¥Ð¥¹¥È¤ò¼«Á³¤ËÈþ¤·¤¯À°¤¨¤¿¤¤¡£¤Ç¤âÀ¹¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡Ä¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¡Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¡Ï¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡×¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÇÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó♡Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤È¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¤¿¤¤Êý¤ä¡¢Âç¿Í¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤♡¥ß¥Ã¥ー¤¬¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡É´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¡Ï¡ÊÉÊÈÖ¡§KB2063¡Ë¤Ï¡¢»É½«¤È¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥ß¥Ã¥ー¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥ó¥¿¥Ã¥Á¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î2¥Ñ¥¿ー¥óÅ¸³«¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥éー¤ÈºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤¬Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁÇºà¤Ç¼«Á³¤Ê´Ý¤ß¤ò±é½Ð¤·¡¢¼è¤ê¤Ï¤º¤·²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥àÄ´À°¤â²ÄÇ½¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡£
¥«¥éー¤ÏBE¡¢GY¡¢IV¡¢PI¤ÎÁ´4¿§¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏB～F¤Î65～85¡Ê°ìÉô¥«¥éー¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
BROS¡ßCITEN½é¥³¥é¥Ü♡¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç²÷Å¬¥¹¥¿¥¤¥ë
¼«Á³¤Ê¤Þ¤ë¶»¤È²÷Å¬¤µ¤òÎ¾Î©¡£¥·¥çー¥Ä¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¢ö
¥Ùー¥¸¥å
¥°¥ìー
¥¢¥¤¥Ü¥êー
¥Ô¥ó¥¯
¡Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¡Ï¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²ÙËç¿ô180ËüËçÆÍÇË¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡£
¹ØÆþ¼Ô¤Î96¡ó¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Û¤É»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤È¼«Á³¤Ê¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×ÎÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥¢¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Î¥·¥çー¥Ä¡Ï¡ÊÉÊÈÖ¡§KF3363¡Ë¤âÅ¸³«¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¤ÈÆ±¤¸4¿§¡£
¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ìー¥¹¤ò»È¤¤¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
(¢¨1)¡¡2017Ç¯4·î～2024Ç¯12·î [¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é]¥·¥êー¥º¹ç·×¡£
(¢¨2)¡¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü～11·î22Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§2023Ç¯11·î11Æü～2024Ç¯11·î10Æü¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡ÊKB2060¡¦KB3000¡¦KB3001¡¦KB2062¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ï¥³ー¥ë¥á¥ó¥Ðー¥º¥Ë¥åー¥¹¹ØÆÉ¼Ô178Ì¾
Ä´ºº¼êË¡¡§¥ï¥³ー¥ëÄ´ºº
ËèÆü¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯♡¤È¤¤á¤¯¥¤¥ó¥Êー¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦
¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÆü¾ï¤Î²÷Å¬¤µ¡É¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎËâË¡¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡£
¿·ºî¤Î¡Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¡Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥ß¥Ã¥ー¤ÎÍ·¤Ó¿´¤È¡¢¼«Á³¤Ê¤Þ¤ë¶»¥á¥¤¥¯¤ò³ð¤¨¤ëÍ¥½¨¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¤¥ó¥Êー¤òÅ»¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ËèÆü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¿´¤¬¤È¤¤á¤¯½Ö´Ö¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©♡