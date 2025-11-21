洗練のミラノ発♡FURLA新作バッグ「ロキシー」「トニー」発売&限定ギフトも

1927年創業のイタリアを代表するレザーブランド、FURLAから2026年のホリデーコレクションが登場。ミラノの静謐な美しさが息づく新作バッグは、建築的なラインと柔らかな表情が融合したタイムレスなデザインが魅力です。クラシックを現代的に再解釈した「フルラ ロキシー」と、エフォートレスなシルエットが印象的な「フルラ トニー」。豊富なカラー展開で、冬の装いを上品にアップデートしてくれるはず。

建築美と柔らかさを融合した新作「ロキシー」



フルラ ロキシー ミニ バケットバッグ

フルラ トニ― ミニ ホーボーバッグ

2026年ホリデーコレクションの主役ともいえる「フルラ ロキシー」は、クラシックなバケットバッグを現代的に再構築した新作。

立体感のあるフォルムと、上質なテクスチャードレザーから生まれる柔らかな表情が魅力です。

サイドには円筒形のメタリックドロップチャームがあしらわれ、歩くたびに繊細に輝きを放ちます。

実用性にも優れ、デイリーに使いやすいSとMINIサイズで展開。

カラーはネロ、レッド、パンナ、アマトレブルー、イエローの全5色。価格は各44,000円(税込)。エレガントと機能性を両立した万能バッグです。

気分を上げる自由なカスタマイズ♡「トニー」



もうひとつの注目アイテム「フルラ トニー」は、美しいレザーとソフトなフォルムが特徴のホーボーバッグ。

アイコニックなアルコスフェラを模したメタリックハンドルが存在感を放ち、カジュアルからフォーマルまで幅広くフィットします。

サイズはMとMINIの2展開、価格は各49,500円(税込)。

カラーはネロ、メディトラネオ、レッド、トフィー、ダスティピンク、ベルベットピンク、サビアと豊富。

ホリデーシーズンには、バッグと新作チャームを自由にミックスして楽しむ文化にもフォーカスし、自分らしいスタイルが叶います。

*一部のチャームは含みません

44,000円以上の購入でスペシャルギフトも♡



11月21日(金)からは、全国のフルラ直営店で44,000円(税込)以上購入すると、「AMILY x FURLA」スペシャルコラボボックスをプレゼント。

チアフルチョコチップ生クッキー2枚とフルラオリジナルステッカー2枚がセットになった、ホリデー気分をより高めてくれる内容です。*数に限りあり、なくなり次第終了。

*一部のチャームやスカーフは含みません。

今年のホリデーはFURLAで自分をアップデート



ミラノの建築美とエレガンスが息づくFURLAの2026ホリデーコレクション。デザイン性だけでなく、毎日手に取りたくなる実用性も備えた新作は、どんなシーンにも寄り添ってくれます。

カラー選びやチャームカスタマイズで自分らしさを楽しみながら、新しい季節を迎える準備をしてみてはいかがでしょうか♪

スペシャルギフトが手に入る今こそ、運命のバッグに出会うチャンスです♡