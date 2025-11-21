オシャレ上手は「違和感がちょうどいい」コーディネートが可愛くなる「ギャップ」のつくり方

秘訣はアンバランスな「新バランス」

ゆるいと細い、色をそろえる。そんな無意識にルーティン化している着方に甘んじず、いつもに磨きをかけるため。よくある組み合わせに少しのズレを生み、落ち着きと鮮度を同時に得る。「アンバランス＝いいとこ取り」ととらえた、新たなスタイルバランスをご紹介。







「丈だけハンパに」ふまじめなコンサバ

ベージュワイドシャツ／ベースレンジ（エディット フォー ルル） 肩にかけたベージュスエット／ユナイテッドアスレ（キャブ） 黒フレアスカート／COS（COS 青山店） ピアス／トムウッド（トムウッド 青山店） パンプス／ピエール アルディ（ピエール アルディ 東京）

丈も色もなじませないことでルーズなシルエットにメリハリがつく

オーバーサイズのシャツに、ひざ下丈のフレアスカート。長くも短くもないあいまいな丈を組み合わせることで、キレイなのに堅く見えない、理想のアンバランス加減に。１枚では難しさを感じる中途半端な丈は、2つ組み合わせることで悪目立ちせずむしろ調和がとれる。







「ビッグサイズで親しめる色がある」甘くないパステル

ブルーロングワンピース 6,380円／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷） サングラス 77,000円／ボッテガ・ヴェネタ（ケリング アイウエア ジャパン カスタマーサービス） バッグ 27,500円／オウレンティ（ノーブル 有楽町マルイ店） パンプス 35,000円／バナナ・リパブリック

ロンTを潔く大きくしたようなボーイッシュなワンピース



フェミニンな色をルーズに着る。メンズライクな脱力感がそなわることで、辛口好きにも着やすいパステルに。ぶかっとしたワンピースでいっそう堂々とふるまうと、やさしい色なのに存在感のあるルックスが完成。ほんのりと色づく淡いブルーで、長そでのワンピースでも軽さを維持。ぶかっとしたサイズ感と細身の黒小物との対比で、体の華奢見せがかなう。







「3色以上でも落ち着く」ひかえめなカラーブロック

ベージュテーラードジャケット／SeaRoomlynn ベージュタンクトップ／Gap ピンクストレートパンツ／MANGO ブラウンハット／ラックオブカラー（アダム エ ロペ） 眼鏡／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） パンプス／KATIM

甘い色だけで構成した、ピンクが主役にならない新バランス



ワントーンスタイルの延長で、近しい色どうしを集めていく。たとえば、ベージュを基準に、同系色の浅いブラウンやピンクを混ぜ合わせると、地味でも派手でもない絶妙なさじ加減が出来上がり。多色づかいするときは、セットアップや先細パンプスでシルエットはとことん端正に。







