【HACCI、L’OCCITAN...】自分へのご褒美に♡ 2025年最新「ホリデーコフレ」特集

お待ちかねのホリデーコフレのシーズンが到来中！そこで今回は、ときめくアイテムが勢ぞろいな「ホリデーコフレ」をご紹介します。HACCIのボディウォッシュやL’OCCITANのシャワーオイルなど、いつものお風呂が贅沢ごほうび時間に変わるアイテムをチェックしてみて♡

Ray的♡ テンションがあがるきゅんなコスメ 今しか手に入らないポーチやケースつきなど、特別なデザインが目白押しなホリデーコフレ♡ ここでは、眺めているだけで心躍るときめくコスメアイテムをたっぷりご紹介！

Item 【HACCI】Imperial Eve（発売中） 限定のハニージャスミンが香るボディウォッシュと濃厚なボディクリームは保湿力たっぷり。全身をやさしく包み込んでほっと一息♡ ハニーミルクのバスソルトとキャンドルで、いつものバスタイムがもっとときめく特別な自分だけの時間になること間違いなし。 ロイヤルブルーに包まれた幻想的なパケにも注目！ ボディウォッシュ BEE HUG インペリアル ブルー 385mLボディクリーム インペリアル ブルー 95gBEE バスソルト 300gHONEY キャンドルギフトボックス Imperial Eve 23,100円／HACCI

Item 【AYURA】アユーラ ドリーミングナイトコレクション 7,480円／アユーラ（発売中） ご自愛に最適なナイトケアアイテム4品がセットになった贅沢コフレ。 コフレだけの特別なアロマティックハーブが香るボディ用のスクラブ、バスタブレット、ボディムース。さらに、無香料の夜用リップエッセンスでふっくらした唇に。 冬でも乾燥知らずのアイテムたちに癒されて。 夢心地なナイトタイムをお約束 アロマティックスクラブソープ 150gアロマティックバスタブレット 40g×6錠アロマティックボディムース 120gナイトリップエッセンス 10gギフトボックス アユーラ ドリーミングナイトコレクション 7,480円／アユーラ