【湯桶】はなんて読む？ゆおけ以外の読み方！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「湯桶」はなんて読む？ 入浴に使ったり、飲用のお湯を入れたりする桶のことを「湯桶（ゆおけ）」と呼びます。 しかし、「湯桶」の読み方はそれだけではありません。 国語の授業によく出てきた「湯桶」の読み方を覚えていますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ゆとう」でした！ 「湯桶（ゆとう）」とは、飲用のお湯などを入れる器のことです。 日常生活ではあまり見かけませんが、そば屋でそば湯を入れるときなどに使用されています。 学生時代、国語の授業で「湯桶読み」を習いましたよね。 「湯（ゆ）」が訓読み、「桶（トウ）」は音読みであることから、家賃（やちん）や手本（てほん）のように「訓読み＋音読み」の構成になっている読み方を湯桶読みと呼びます。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

