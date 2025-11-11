ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【ニューバランス】のスニーカーで足元からかろやかに着飾ろう。Amazonで販売中！

ニューバランスのオーソドックスなランニングスタイルで提案する好評のLIFESTYLEモデル「373」に大人っぽい新色が登場。シンセティックレザー/メッシュアッパーにトーナルNロゴが落ち着いた上品さを提案。V2になってから初の2Eでの展開。

落ち着いたブラックのアッパーに、同系色のNロゴをあしらったデザインが大人のカジュアルスタイルにマッチする。

人工皮革とメッシュ素材の組み合わせにより、通気性と耐久性を兼ね備えた日常使いに最適な作りになっている。

幅広設計の2Eモデルは、日本人の足型にフィットしやすく、長時間履いても快適さを損なわない。

軽量でクッション性に優れており、通勤から街歩きまでさまざまなシーンで活躍する万能スニーカーだ。