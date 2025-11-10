スタイリストが買った「ラクしてもバレない」1枚

実際に着てみるとアイテムのイメージ以上に案外キレイに見える服は？ 毎日多くの服をチェックしているスタイリストが選ぶ「ラクなのにきちんとして見える」とっておきの1枚を聞き込み。





【STYLIST MEMBERS】

（樋口かほりさん）普遍的なカジュアルベーシックを軸に、着方や組み合わせで洒落感を生むワザに業界内にもファン多数。 （船戸唯さん）好感度の高いシンプルスタイルに、都会的なエッジを効かせるコーディネートが秀逸。私服はモノトーンが基本。







より使い勝手のいいスウェットライクなロンＴ

グレーロンT／SEA（エスストア） 「スウェットほど厚みがないからアウターやコートの下に仕込んでももたつかないのがうれしい。白Tが首元から適度にのぞくネックの開き加減も絶妙（船戸さん）」







気楽なスウェットパンツをまじめを保てるネイビーで

ネイビースウェットパンツ／TW 「リラクシーなスウェットパンツを、ワークシーンにも通用するネイビーに。お尻には金ボタンのスクエアポケットがついていて後ろ姿も締まって見えます」（樋口さん）







コクのあるブラウンでオールインワンをしゃんと

ジャンプスーツ／hLM（ヒューエルミュージアム ギンザシックス） 「黒で選ぶことが多かったオールインワンを、ブラウンに更新してクラシカルに。タキシード風のえり元も目を引きます（船戸さん）」







（アイテムのプライスなど詳細）

【全17着の一覧】≫スタイリストが選んだ「実はキレイに着られる」ラクな服・きちんとした服「みたいに使える」ゆるい服





