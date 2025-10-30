「再入荷通知は常にオン」美容通が10年以上愛用する「サロン帰りのように仕上がる」ヘアケアの名品

化粧品検定１級、化粧品成分検定２級、コスメコンシェルジュと、美容関係の検定を多数持つGISELe編集長のK。そんな美容マニアな編集長が、実際使ってみて「本当にいい」とおすすめしているコスメをレコメンド。「すべて自分で試さないと気がすまない」というこだわりに打ち勝ったアイテムをご紹介します。





「リピート率の高い」ヘアマスクの名品

「iHerb」は取り扱いの種類も多く、いろいろ試すうちに気がつけば愛用歴は10年以上。そんな私の超個人的オススメアイテムをご紹介します。







「サロントリートメントよりも断然キレイ」

〈上〉Advanced Clinicals, Keratin, Sleek + Smooth Hair Mask, 340g、〈下〉Advanced Clinicals, Biotin, Anti-Breakage Hair Mask, 355mL／ともにiHerb



「どちらも髪のダメージをいたわりながら、ツヤやまとまりをよみがえらせる成分特化型のヘアマスク。体感的にはそこまで大きな違いを感じないけれど、乾かしたあとの髪はケラチンの方が指通りがよくなりさらさら、ビオチンはハリやコシがよくなって水分量が上がるという感じ。



美容好きの間でもかなり話題で、欠品→再入荷を繰り返しているため買えたらラッキーなアイテム。(再入荷通知をしていても、サイトをのぞくとすでに完売…なんてことも多々。)



使っているとなんだか髪の調子がよくて朝のヘアセットもラク。美髪に近づくには、たまに受けるサロンの贅沢なトリートメントよりも、ダメージを蓄積させない日々のケアの積み重ねの方が大事だと思っているので、髪に“いい働き”をもたらす成分重視のトリートメントはまさに適任。とくにケラチンの方は柔軟剤のようなやわらかな香りで個人的にはHIT」







（ケアアイテムからフードまで）

【全9アイテムの一覧】≫「再入荷通知は常にON」美容通の編集長が10年以上愛用している「iHerbで買える」名品