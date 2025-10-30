【明日なに着る？】中にも仕込めるゆとりがある「なのにスタイルが悪く見えない」ニットワンピース





ラクするためではなく「気張らないオシャレ」をかなえるため。1枚でもコーディネートが決まるニットワンピースに求めたい、アレンジできる余白を併せもった1着をご紹介。





中にもう一枚タートルを仕込めるほど、窮屈感なく着られるニットワンピース。あからさまじゃないスタイルカバーを担える、腰まわりに丸みがあり、すそにかけて細くなるコクーンシルエット。ふかふかとしたアルパカ混のニット素材は見た目にも素肌にもやわらかく、着心地のよさも申し分なし。





【POINT】目にとまる迫力をもたらすあり余るほどの幅広マキシ。間のび防止のすそやそでに配したリブに加え、首元やそで先といった先端に白をのぞかせて、さらにメリハリのいい見た目に。





