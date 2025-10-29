Û£Ëæ¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£38ºÐ½÷¤¬Î©¾ì¤òµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¥ï¥±
¢¡Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥»¥ì¥ÖÀì¶È¼çÉØ¤Î°¦Íü¡Ê37¡Ë¡¢¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÎÍ³Î¤»Ò¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤¬°ì½ï¤ÇÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¡£¤Þ¤ê¤«¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢µ¯¶È²È·ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Í³Î¤»Ò¤È¤ÏÀÎ¤Î°û¤ßÍ§Ã£¡£3¿Í¤ÏÎ©¾ì¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ê¤«¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿ñ¥ÅÍ¤ÈºÆ¤Ó²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
▶Á°²ó¡§¡Ö2¿ÍÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Ìë¡£É×¤ÎÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¡¢ÍÉ¤ì¤ë38ºÐºÊ¤Î½÷¿´
±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡Ä¡©
¤Þ¤ê¤«¡Ê38ºÐ¡ËWebÀ©ºî²ñ¼Ò·Ð±Ä¡¿¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼
¡Ö¤Í¤§¡£Âç¾æÉ×¡©¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡©¡×
¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¤ï¤«¤ë¤ï¤è¡£Ëè½µ²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤À¤«¤é°Î¤¤¤ï¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¥×¥í¡×
»ä¤¬¾¡¼ê¤Ë¡È¥Þ¥À¥à¡É¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸ÜµÒ¤ÎÀ¥Àî¤µ¤ó¡£
50Âå¸åÈ¾¤Ê¤Î¤ËÈ©¤ËÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê»ÑÀª¤âÈþ¤·¤¯¡¢alo¤Î¥¦¥§¥¢¤òÆ²¡¹¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÂù¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¡È¹Í¤¨¤´¤È¡É¤¬Àè½µ¤«¤é¤º¤Ã¤È¿´¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä»ä¤Ç¤è¤±¤ì¤ÐÏÃÊ¹¤¯¤ï¤è¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¡×
¥Þ¥À¥à¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡×
»ä¤Ïñ¥ÅÍ¤È¹Ô¤Ã¤¿²¹Àô½É¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÈà¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¢º¬¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê½É¡£
µÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤ÏÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿·ÌÃ«¤¬Ë¾¤á¡¢Í¼¿©¤ÏÃÏ¸µ¤Î½Ü¤òìÔÂô¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²ñÀÊÎÁÍý¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Á¡ºÙ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¤É¤ó¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤è¤ê¤â¿´¤ËÝî¤ß¤¿¡£
¡Ö¤Í¤§¡¢ñ¥ÅÍ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ³È¯¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤³¤³¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
»ä¤¬´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¡×¤Èñ¥ÅÍ¤ÏÈù¾Ð¤à¡£
¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÅÙ¤ÏÏ¢Íí¤òÃÇ¤Á¡¢¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿ñ¥ÅÍ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÌë¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
¿©¸å¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Î²¹Àô¤ËÆþ¤ê¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¥Æ¥é¥¹¤Î°Ø»Ò¤ËÊÂ¤ó¤Ç¹ø³Ý¤±¤¿¡£
Áë¤ò¾¯¤·³«¤±¤ë¤È¡¢¹µ¤¨¤á¤ËÃî¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¡¢ÎÃ¤·¤¤ÌëÉ÷¤¬Ç®¤Ã¤¿ËË¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡Ö¤Í¤§¡¢¥Ó¡¼¥ë°û¤à¡©¤â¤¦¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤Ê¡©¡×
»ä¤¬Éô²°¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤È¡¢ñ¥ÅÍ¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡¢¡Ö¤Þ¤ê¤«¡¢¤¢¤Î¤µ¡×¤È»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¿¿·õ¤ÊÀ¼¿§¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢ñ¥ÅÍ¤¬¤³¤Á¤é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
µÞ¤Ê¿½¤·½Ð¤Ë°ì½ÖÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢»ä¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁ°¤ÇÊÑ¤ÊÂÎÀª¤Î¤Þ¤Þ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§¤¹¤ëµ¤¤â¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤«º£Æü¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä¡ÄËÜµ¤¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£Î¥¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤Þ¤ê¤«¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Â¾¤Î»Ò¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤¼¤Ã¤ó¤¼¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Ì¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤Ç¤Í¡×
ñ¥ÅÍ¤Î29ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ë»×¤ï¤ºÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ê¤«¤Ï¤µ¡¢¤¿¤Ö¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¾¡¼ê¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¡£ÃË¤Ë¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤ï¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³¥¤¥¤½÷¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×
»ä¤¬ÒôÓÍ¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢ñ¥ÅÍ¤Ï»ä¤Î¤½¤Ð¤ËÍè¤ÆÆ¬¤òÉï¤Ç¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤ì¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Þ¤ê¤«¤Ç¤âµã¤¤¿¤¤Ìë¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤½¤Ð¤ËÃ¯¤«¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Èá¤·¤ß¤ä¿É¤µ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤ÎÌò³ä¤òËÍ¤¬Ã´¤¤¤¿¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤ê¤«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ñ¥ÅÍ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×
ñ¥ÅÍ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤»þ¤À¤±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¸ß¤¤¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ö»ä¤âñ¥ÅÍ¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¤´¤á¤ó¤Í¡×
º£¤Î»ä¤Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¡¢ñ¥ÅÍ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤òÊú¤´ó¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¹Àô¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ªÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Á¡ª¤·¤«¤â¡¢29ºÐ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡©¤â¤¦¡Á¡£Á¢¤Þ¤·¤Ã¡×
¥Þ¥À¥à¤¬ÂÎ¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î´ÊÃ±¤è¡£¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ¤Í¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤ÎËÜÇ½¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤è¡£»ä¤ÏÆóÅÙ·ëº§¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ½é¤ÎÉ×¤Ï¡È»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤¿¤á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¡£²Ä°¦¤¤°äÅÁ»Ò¤ò¤É¤¦¤â¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÁÛÁü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤ÎÉ×¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢²ð¸î¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¡¡¢·ë²ÌÏÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤µ¡×
¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éCHANEL¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¡Ö·ëº§À¸³è¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¤ï¤è¡£¤Þ¤¿Íè½µ¤Í¡×¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥À¥à¡£
¤µ¤é¤ê¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤½¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¡¢»ä¤Î¶»¤Ë¥º¥ó¤È¶Á¤¤¤¿¡£
ñ¥ÅÍ¤Ï¡È»Ò¤É¤â¤òË¾¤à¤Ê¤éºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡È¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë±¿Ì¿¤Î¿Í¡É¤Ê¤Î¤«¡£
¡½ ¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
·ë¶É¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ä¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤ÎÍ¼Êý¡£
»ä¤Ï¡¢°¦Íü¤ÈÍ³Î¤»Ò¤ò¡Ø¤Þ¤ê¤«¡§¤Õ¤¿¤ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡£»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤âÂç´¿·Þ♡¡Ù¤ÈËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¹¥È¥í¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀè¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°û¤ßÊª¤¬Â·¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Í¤§¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬·ëº§¤¹¤ë»þ¤Ã¤Æ¡È¤³¤Î¿Í¤¬±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤À¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¡©¡×
ÅâÆÍ¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°¦Íü¤ÈÍ³Î¤»Ò¤ÏÌÜ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡¢µÞ¤Ë¡×¤ÈÍ³Î¤»Ò¤¬¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤è¤Í¡¢¤´¤á¤óµÞ¤Ë¡£¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Äñ¥ÅÍ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤¹¤´¤¤¡Á¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Å¸³«Áá¤¤¤Ã¤Æ¡Á¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È°¦Íü¡£
¡Ö¤¦¡Á¤ó¡£ÀµÄ¾¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¡£·ëº§¤·¤¿¤é¹¬¤»¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ëº§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¥¢¥é¥µ¡¼¤Î»þ´ü¤â¤È¤Ã¤¯¤Ë²á¤®¤¿¤·¤Í¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
°¦Íü¤ÈÍ³Î¤»Ò¤¬¤Þ¤¿´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉ½¾ð¤¬°Å¤¤¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÃË¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉÔÎÑ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×
¡Ö¤¤¤ä¡£»ä¤¬¥ì¥¹¤À¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡ÄÎ¥º§¤â¥¢¥ê¤À¤È¤«¤µ¡£¤Ç¤â¤Û¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤â¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Í¡ª¡×
¤Õ¤¿¤ê¤¬É¬»à¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤»¤¤¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÊÝÎ±¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤È¤«¡¢¹ûµ¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×
»ä¤¬¸À¤¦¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½çÈÖ¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
Çº¤ß¤âÌäÂê¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È°¦Íü¤ÈÍ³Î¤»Ò¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ó¥¹¥È¥í¤ò½Ð¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È²ò»¶¤·¤¿¸å¡¢»ä¤ÏÌëÉ÷¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Î¹¹Ô¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ3Æü¡£ñ¥ÅÍ¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬Îø¤·¤µ¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¡ØÂÔ¤¿¤»¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù
Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¶»¤Î±ü¤¬°ìµ¤¤ËÀ²¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï¤â¤¦¡¢ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡£ñ¥ÅÍ¤È¡¢·ëº§¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÁª¤ó¤ÀÅú¤¨¤À¡£
Æ¯¤Êý¤â¡¢¿ä¤·³è¤ÎÉÑÅÙ¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ§¾ð¤â¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¤éÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤±¤ì¤É¡¢Í³Î¤»Ò¤ä°¦Íü¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¼«Ê¬¤«¤é¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
½÷¤ÎÍ§¾ð¤Ë¡È¾ÞÌ£´ü¸Â¡É¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç´ü¸Â¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¡½¡½»ä¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÃ¤·¤¤ÌëÉ÷¤¬ËË¤òÉï¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ïñ¥ÅÍ¤ÎÌ¾Á°¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸÷¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÏÆó½Å¤Î³Î¿®¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤â¡¢Îø¤âÍ§¾ð¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¡£
Fin.
▶Á°²ó¡§¡Ö2¿ÍÌÜ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Ìë¡£É×¤ÎÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¡¢ÍÉ¤ì¤ë38ºÐºÊ¤Î½÷¿´
▶1ÏÃÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¡§¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥º¥ë¤¤¡Ä¡×·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢À¸³è¤¬Á´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤