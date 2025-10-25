自然と距離を感じるように。男性が“別れを考え始めたとき”に見せるサイン
気づけば、LINEの返信が遅くなった。会ってもなんとなくよそよそしい。「何かあったのかな？」と感じたとき、それは単なる気のせいではないかもしれません。男性は“別れ”を意識し始めたとき、無意識のうちに距離を取る行動を見せるもの。そこで今回は、そんなサインを紹介します。
話を“深めようとしない”
以前は何でも語り合えたのに、最近は会話が浅く感じる。それは、彼があなたとの関係に“未来”を思い描けなくなっているサインかもしれません。「うん」「そうだね」といった相づちだけになったり、相談をしても反応が薄かったり。会話の熱が下がったとき、心の温度も下がり始めています。
会う理由が「なんとなく」になっていく
「今週は忙しい」「また連絡するね」など、会う予定を作ろうとしないなら、男性はあなたに会うことを“負担”に感じている可能性があります。恋の温度が下がると、会う＝楽しいより、会う＝気を遣うに変わるのです。
スキンシップが減る
手をつなぐ、ハグする、目を見て笑うなど、こうしたスキンシップが自然に減ってきたら要注意。男性は気持ちが冷めると、身体的な距離を取るようになります。
恋の温度差を感じたとき、焦って追いかけるとさらに距離は広がってしまいます。大切なのは、自分の時間を取り戻すこと。恋が冷めるのも自然なことと考えて、趣味や仕事に集中してみましょう。すると男性の中の“好き”を再燃させられるかもしれませんよ。
