【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年10月27日〜11月2日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月27日〜11月2日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月20日〜10月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『物事を選んで行きます』
｜総合運｜ ★★★★☆
リスクのあるものや自分が傷付いてしまいそうなものは、避けたくなるでしょう。楽に平和に過ごせるものにだけ関わっていくようにします。仕事や公の場では確実に自分にとっての良い成果が出そうなものだけに力を入れていくようです。チャレンジ精神は捨てるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手の行動に不満が溜まりやすいです。怒るより傷付いていることや弱っている事をアピールする方が、まだ思いが伝わるので、強さは見せない方が良いでしょう。シングルの方は、賢く計算して行動をとる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色々な人に対して良い顔を見せていきます。
｜時期｜
10月27日 幼さが出てくる ／ 10月28日 雑な行動が増える
｜ラッキーアイテム｜
ぶどう
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞