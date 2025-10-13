【ハラスメント】接待の席でアルハラする嫌な上司!?ノンアルを注文する部下に「場をしらけさせるな」と説教【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「場をしらけさせるな」と部下に説教する上司だが…！
mamagirlにて長い間人気がある『接待でノンアルなんてふざけるな！』が公開されて、注目を集めている。本作は編集部のスタッフが以前の会社で、上司が「1杯目にノンアルを頼む奴は空気読めない」という発言を基に製作したという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、ハラスメントをする人などについても話を聞いた。
広告代理店に新卒で入社した田代さんの部署には、飲み会が頻繁にあるという。ある接待の日、田代さんは生理で体調が優れない様子。
接待の席では、上司の渡辺さんが店員に1杯目の注文を聞かれると「生3つで！」と注文をする。田代さんは生理のため鎮痛薬を飲んでいたので、「1つノンアルに…」と店員に話す。
すると渡辺さんから「場をしらけさせるなよ！」と怒られてしまい、「部長申し訳ないです。近頃の若者は空気読めなくて！」などと言うではないか!?
さらに「ほら田代！お前も頭下げろ！」と言われてしまい、田代さんはアルコールハラスメントだとわかっても仕方なく謝ろうとする。
すると部長は店員に「さっきの生2つ取り消して、ウーロン茶2つ追加で」と話す。そして、「君がやっているのはアルコールハラスメントだよ。酒なんて飲みたい人だけ飲めばいんだよ」と渡辺さんに言う。
実は部長は会社でハラスメント研修の担当者だという。その後渡辺さんはお酒を強要しなくなったようだ。お酒が飲みたくないときは、ハッキリと断る勇気も大切かもしれない。
――梅田さん自身、ハラスメントをする人についてどう思われますか？
梅田さん：ハラスメントとは如何なる分野においても許されるものではありませんが、特にアルコールハラスメントに関しては命にも関わる問題ですので、軽い気持ちでも絶対にやってはいけないと思います。本作については、私が過去に勤務していた会社で上司が「1杯目にノンアルを頼む奴は空気読めない」と発言していたため、そのエピソードを基に制作いたしました。
――上司が田代さんにアルコールハラスメントをするシーンは、どのような気持ちで描きましたか？
いおりそさん：『アルハラ』という言葉が一般的ではなかった頃、お酒で嫌な思いをした人はたくさんいたと思います。そんな人が少しでもスカッとしたらいいなと思いながら作画させていただきました。
今回は職場でのハラスメントについての作品を紹介した。mamagirlでは女性が共感できるような作品がいくつも投稿されているので、興味があればぜひ一度読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
