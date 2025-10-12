ナイトメアー・ビフォア・クリスマス×Maison de FLEURのコラボ♡

Maison de FLEURのDisney Collectionから、ティム・バートンの名作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』とのコラボアイテムが登場！ハロウィンシーズンにぴったりな、ブラックを基調にしたユニークで魅力的なアイテムが勢揃い。トートバッグや2wayミニトート、リボンバレッタなど、個性あふれるデザインが特徴で、ハロウィンイベントやお出かけにもぴったりです。

Maison de FLEURから登場する『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクションは、ハロウィンシーズンにぴったりなデザイン。

「ジャック・スケリントン」や「サリー」、「ゼロ」など、映画のキャラクターを大胆にあしらったアイテムが勢揃いしています。

特に目を引くのは、フロントにキャラクターアートが施されたキャンバストートバッグや、ジャックのコスチュームをイメージしたストライプ生地が使われた2wayミニトート。

ブラックを基調としたシックなデザインで、ハロウィンだけでなく日常のおしゃれにもぴったりです♪

ユニークなデザインが魅力♡アイテム詳細をご紹介



カラー：Ivory

Jack/2Wayミニトートバッグ

カラー：Black

Jack/巾着ポーチ

カラー：Black

Jack/リボンバレッタ

カラー：Black

Jack and Sally/ティッシュケース

カラー：Black

Jack/スカーフ

カラー：Light Gray

Zero/チャーム

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を存分に楽しめるアイテムが、Maison de FLEURから登場！

トートバッグや巾着ポーチには、映画のキャラクターたちが集結したデザインが施されており、リボンバレッタやチャーム、ティッシュケースといった小物もラインナップ。

価格はトートバッグが6,600円（税込）、2wayミニトートは6,900円（税込）、バレッタは3,500円（税込）と、手に取りやすい価格帯です。

ハロウィンのアクセントとしても、普段使いにも活躍するアイテムが揃っています♪

10月10日より発売！Maison de FLEURの限定コレクション



Maison de FLEURのDisney Collectionから登場した『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクション。

「ジャック・スケリントン」や「ゼロ」のキャラクターがデザインされたバッグや小物が、ハロウィンシーズンを盛り上げます。

10月10日（金）より全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」で販売開始♡