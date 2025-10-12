ナイトメアー・ビフォア・クリスマス×Maison de FLEURのコラボ♡
Maison de FLEURのDisney Collectionから、ティム・バートンの名作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』とのコラボアイテムが登場！ハロウィンシーズンにぴったりな、ブラックを基調にしたユニークで魅力的なアイテムが勢揃い。トートバッグや2wayミニトート、リボンバレッタなど、個性あふれるデザインが特徴で、ハロウィンイベントやお出かけにもぴったりです。
ハロウィンに！『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』
Maison de FLEURから登場する『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクションは、ハロウィンシーズンにぴったりなデザイン。
「ジャック・スケリントン」や「サリー」、「ゼロ」など、映画のキャラクターを大胆にあしらったアイテムが勢揃いしています。
特に目を引くのは、フロントにキャラクターアートが施されたキャンバストートバッグや、ジャックのコスチュームをイメージしたストライプ生地が使われた2wayミニトート。
ブラックを基調としたシックなデザインで、ハロウィンだけでなく日常のおしゃれにもぴったりです♪
ユニークなデザインが魅力♡アイテム詳細をご紹介
ナイトメアー・ビフォア・クリスマス/トート
カラー：Ivory
Jack/2Wayミニトートバッグ
カラー：Black
Jack/巾着ポーチ
カラー：Black
Jack/リボンバレッタ
カラー：Black
Jack and Sally/ティッシュケース
カラー：Black
Jack/スカーフ
カラー：Light Gray
Zero/チャーム
『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の世界観を存分に楽しめるアイテムが、Maison de FLEURから登場！
トートバッグや巾着ポーチには、映画のキャラクターたちが集結したデザインが施されており、リボンバレッタやチャーム、ティッシュケースといった小物もラインナップ。
価格はトートバッグが6,600円（税込）、2wayミニトートは6,900円（税込）、バレッタは3,500円（税込）と、手に取りやすい価格帯です。
ハロウィンのアクセントとしても、普段使いにも活躍するアイテムが揃っています♪
10月10日より発売！Maison de FLEURの限定コレクション
Maison de FLEURのDisney Collectionから登場した『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』コレクション。
「ジャック・スケリントン」や「ゼロ」のキャラクターがデザインされたバッグや小物が、ハロウィンシーズンを盛り上げます。
10月10日（金）より全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」で販売開始♡