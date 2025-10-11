ザ・キャピトルホテル 東急 安里哲也シェフ監修！ローソン限定スイーツが贅沢♡

コンビニで本格ホテルスイーツが楽しめる時代に♡

ローソンとザ・キャピトルホテル 東急がタッグを組み、トップパティシエ安里哲也シェフ監修による新作スイーツ3品を発売。濃厚なピスタチオパフェ（税込427円）をはじめ、アップルクランブル（税込459円）やティラミスエクレア（税込340円）など、上質な味わいをお手頃価格で堪能できます。

濃厚ピスタチオ×ベリーの極上パフェ

ザ・ピスタチオパフェ

10月7日（火）発売の「ザ・ピスタチオパフェ」（税込427円）は、ピスタチオ風味のシフォンケーキとクリーム、ベリーソースを重ねた贅沢な一品。

上にはホイップクリームと砕いたピスタチオをトッピングし、濃厚で香ばしい風味とさっぱりとした酸味が絶妙に調和します。

コンビニとは思えない上品な味わいで、食後のデザートにもぴったりです。

りんごとクランブルのザクザク食感が楽しい

ザ・アップルクランブル

11月11日（火）発売予定の「ザ・アップルクランブル」（税込459円）は、甘さ控えめのカスタードにりんごとカラメルソースを重ね、ザクザクのクランブル生地で仕上げたスイーツ。

りんごの酸味と香ばしい食感がアクセントになり、季節を感じる味わいです。ティータイムにもぴったりの大人スイーツです。

マスカルポーネが香る上品なティラミスエクレア

ザ・ティラミスエクレア

2026年1月20日（火）発売予定の「ザ・ティラミスエクレア」（税込340円）は、マスカルポーネクリームとほろ苦いコーヒークリームを組み合わせた一品。

上にはコーヒーキャンディチップをトッピングし、食感と香りのバランスが抜群です。手軽に本格的なティラミスを楽しめる、嬉しいスイーツです。

贅沢なホテルクオリティを身近に楽しんで♡

ローソン×ザ・キャピトルホテル 東急による極上スイーツは、忙しい日常の中でちょっとした贅沢を味わいたいときにぴったり。

ピスタチオやりんご、ティラミスなど、どれも安里哲也シェフのこだわりが詰まったラインアップです。お手頃な価格で本格ホテルクオリティを堪能できるのは今だけ。

ティータイムや自分へのご褒美に、ぜひ味わってみてください♡