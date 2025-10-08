MARY QUANT（マリークワント）の2025年冬新作コスメ情報が到着！10月16日（木）より、ゼリーのようにぷるぷるとした新感触の洗顔せっけん『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』が発売されます。今回は、ふぉーちゅん編集部によるレビュー・口コミつきでお届けします。

MARY QUANT（マリークワント）2025年冬新作コスメ

MARY QUANT（マリークワント）の2025新作コスメの発売日や商品内容が情報解禁となりました！



今回の記事では、ゼリーのようにぷるぷるとした新感触の洗顔せっけん『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』をご紹介します♡



気になるスウォッチや使用感のレビュー・通販情報をチェックしていきましょう

MARY QUANT（マリークワント）ってどんなブランド？

MARY QUANT（マリークワント）は1955年にイギリス ロンドンで誕生したファッション・コスメティックブランド。



衣類やポーチ、スマホケースなどのファッションアイテムから、ベースメイクやポイントメイクなどのコスメティックスまで、あらゆる分野の商品を手がけています。



そんなMARY QUANT（マリークワント）の人気コスメと言えば、全100色のカラーバリエーションがあるアイシャドウ『アイオープナー』や、発色の良い『リップスティック』。



また、アイコンのデイジー＆モノトーンカラーが可愛いメイクグッズは、比較的若い世代から人気があります。



中でも『コンパクト ミラー』はデイジー型のキュートなデザインで、プレゼントとして贈っても喜ばれる一品です♡

モイスチャー ソープ スペシャル レシピス

MARY QUANT（マリークワント）から、ゼリーのようにぷるぷるとした新感触の洗顔せっけんが新登場！

商品特徴

『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』は、95％以上*1が美容液成分でできたゼリー状のせっけん。



洗いながら肌にうるおいをチャージし、まるで美容液で洗ったかのような肌感覚です。



*1 水を含む

低刺激性の洗浄成分を使用することに加え、洗浄成分の配合量を最小限に抑えているのがポイント。



やさしい洗い心地の弱酸性処方ながら、汚れはしっかりオフできます。

ハチミツをはじめ、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキ根エキス、フランスラベンダーエキスなどの保湿成分を配合。



さらに、11種の美容成分*2を配合し、しっとりとしたうるおい肌に洗い上げます。



*2 グリセリン、キシリトール、トレハロース、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、PCA-Na、アセチルヒアルロン酸Na、セラミドNP、水溶性コラーゲン、尿素、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCI（すべて保湿成分）

ぷるぷる感を出すために、せっけんを固める増粘剤には、食品でも使われる成分*3を採用。



じっくりと熟成することで、弾力のあるゼリーのようなぷるぷる感を実現しています。



*3 タマリンドガム

また、せっけんにはローズマリーを基調としたスペシャルレシピスの香りつき。



ブランドアイコンであるデイジーのフォルムもキュートで、毎日の洗顔タイムを特別な時間にしてくれそうです♡

使う際は、水かぬるま湯で泡立ててから、顔全体を包み込むようにやさしく洗います。



その後、水かぬるま湯でよくすすいでください。



『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』を使ったあとは、泡と水気をよく切って保管してくださいね。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』を実際に使ってみました！



ぷるぷるで弾力のあるせっけんですが、やわらかすぎないので形が崩れる心配はありません。



泡立ててみるとキメ細かい泡を作ることができ、肌をやさしく包み込むように洗えます。



手で泡立てると軽めの泡立ち。泡立てネットを使うとふわふわの泡になりますよ。

洗っている間からしっとり感があります。



洗った後の肌はうるおいが残ってつっぱりにくく、肌がやわらかくなったようにも感じられました。

汚れ落ちも良く、ザラつきの気にならない、なめらかな肌に洗い上がります。



また、泡立てているそばからローズマリーの香りが広がるので、洗顔タイムが癒しのひとときになりますよ♡

発売・商品情報

ブランド名：MARY QUANT（マリークワント）

商品名：モイスチャー ソープ スペシャル レシピス

種類：全1種

容量：60g

価格：2,420円（税込）※編集部調べ



予約開始日：2025年10月9日（木）全国のMARY QUANT（マリークワント）ショップ

先行発売日：ー

発売日：2025年10月16日（木）

販売場所：全国のMARY QUANT（マリークワント）ショップ、公式オンラインショップほか

新作コスメを絶対に購入したいなら？

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



デパコスに関しては、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

〕縮鵑鬚靴胴愼する

予約して購入する方法は、発売日に確実にアイテムを買える権利を事前に手に入れるようなもの。3つの方法の中では、予約をするというのが一番確実に購入できる方法でしょう。



予約開始日にショップに行って、予約手続きをすればOK◎

発売日以降、商品購入の期限までに店舗に商品を取りにいきましょう。



『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』は、2025年10月9日（木）より全国のMARY QUANT（マリークワント）ショップで予約が開始されるそうです。詳細は、お近くのMARY QUANT（マリークワント）ショップでご確認ください。

発売日当日にお店に並ぶ

予約販売分とは別に、当日分の在庫を持っているブランドや、キャンセル分の販売などもあるので、予約ができなかった場合には、当日店舗に行って購入をしましょう。



ただ、予約販売時と同様にすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めに並ぶことをおすすめします。

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

ショップでの接客を受けるのが苦手で買いづらいからネットで買いたいという方もいるのでは？



MARY QUANT（マリークワント）公式オンラインショップにて、2025年10月16日（木）より取り扱い開始なのでぜひ、チェックしてみてください。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』は、MARY QUANT（マリークワント）公式オンラインショップにて、2025年10月16日（木）より取り扱い開始予定です！

百貨店ネット通販（オンラインショップ）サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。

代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）

●大丸・松坂屋

●郄島屋

●阪急百貨店・阪神百貨店（HANKYU HANSHIN E-STORES）

●そごう・西武百貨店（e.デパート）



各百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。また、近年では各百貨店限定のカラーや限定のセットなども販売されています。商品毎で販売している店舗・通販サイトが異なる場合があるので、前述しているそれぞれの商品情報をしっかりとご確認ください。



※ ）編集部が調べたところ、百貨店ネット通販（オンラインショップ）サイトでの取り扱いは、確認ができませんでした。MARY QUANT（マリークワント）公式オンラインショップでの購入をご検討ください。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。



※ ）編集部が調べたところ、百貨店ネット通販（オンラインショップ）サイトでの取り扱いは、確認ができませんでした。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますが、正規品である保証はできかねるので、MARY QUANT（マリークワント）公式オンラインショップでの購入をご検討ください。



マリークワントのぷるぷる美容液せっけんでとっておきの洗顔タイムを♡

いかがでしたか？今回はMARY QUANT（マリークワント）の2025年冬新作コスメ『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』をご紹介しました。



『モイスチャー ソープ スペシャル レシピス』は、洗いながらうるおいをチャージできる美容液成分*1配合のせっけん。



ゼリーのようなぷるぷるの感触やデイジーのフォルムもキュートで、毎日の洗顔が楽しくなりそうです。



2025年10月16日（木）より発売されますので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年秋冬コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡



*1 水を含む

