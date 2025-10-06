脚に「つかず離れずのシルエット」 ぴったりしないスレンダーなデニムパンツ





「ストレートとスキニーの間」絶妙シルエットのデニム

もはや主流となったワイドデニムに隠れて、じわじわと注目を集めつつあるのは「やや細めのストレート」。すっきりとした見た目ながら、気になる脚の形はカバーできるスタイルアップ力に優れたシルエット。スキニーのように脚線が浮き彫りにならず、ストレートよりもスレンダー。







女らしさが薫るカーヴィーなヒップライン

デニムを軸に「力の抜けたセンシュアル」

前ポケットの開きやベルトループの位置、前立ての仕上がりに至るまで。日本の女性に向けたデニムを展開するブランドだからこそ実現できた腰まわりの丸みをキレイに見せる、バランス力に優れた１本。お尻がコンパクトに見えるよう、後ろポケットは大きめに設計。 ライトブルーストレートデニムパンツ／SOMETHING（エドウイン・カスタマーサービス）







すっきりとした腰まわりで360度美しく

キレイはくずさずリュクスなサテンを身近にシフト

もたつきを一切感じさせない、ウエストがくびれたストレート。太ももからひざにかけて強めに入ったウォッシュによっておのずと立体感も生まれて、気になるのっぺり見えを回避できる。ギザギザに縫われたバックポケットのステッチが、ヒップのボリュームの目くらましに有効。 ブルーストレートデニムパンツ／マザー（LITTLE LEAGUE INC.）







（デニムのプライスなど詳細へ）

≫【全18本のデニムパンツ一覧へ】 とくにスタイル良く見える 「スキニーよりもゆるく・ストレートよりも細め」 絶妙シルエットのデニム