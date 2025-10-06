¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ËÍµë¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡©¡Ö»äÍÑ¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÅÜ¤ë¾å»Ê¤È¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎºÇ¶¯¤ÎÈ¿·â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤ËÌ¡²è¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¡ª2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
º£²ó¤ÏÍµëµÙ²Ë¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢°ËÅì¤µ¤ó(@ito_44_3)¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ö¥Ý¡»¥â¥óÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍµë¼è¤ê¤¿¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ËÍµë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¡¢»äÍÑ¤Ç¤ÎµÙ²Ë¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¾å»Ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍµëµÙ²Ë¤Ï¡Ö»äÍÑ¡×¤¸¤ã¼è¤ì¤Ê¤¤¡©¡ª
¥²¡¼¥à¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ä¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤ËÍµë¤ò¼è¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºî¼Ô¤Î°ËÅì¤µ¤ó¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÍµë¤ò¼è¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÍµëµÙ²Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤¬Ê¿Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡ØÅÚÆü¤Î´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¡ª¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤àÍ§¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ì¡²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤Ç»äÍÑ¤Ç¤ÎÍµë¤ÏNG¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¿ÈÆâ¤Î´ÇÉÂ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èµö²Ä½Ð¤µ¤ó¤«¤é¡ª¡×¤È¾å»Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ë¡Î§¾å¡¢Íµë¤ÎÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍµë¤¬´ÊÃ±¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¡£
¢£²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤«
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÉôÄ¹¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Æ¡¢´ÇÉÂ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼ÊÒ¼ê¤ËÇ÷¤ë¡£µÙ¤à¤¿¤á¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢4.3Ëü¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ìÆüÃæ¡¢²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ËÅì¤µ¤ó¤ÏÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ5¥³¥ÞÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶¯¤¤Êì»Ò¡×¤Ï50Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Þ¤à300ËÜ¤ÎÌ¡²è¤òKindle¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüº¢¤Î¤¤¤¤¤Í¤äRT¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âËèÆü¹¹¿·¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤È¤È¤â¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§°ËÅì(@ito_44_3)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£