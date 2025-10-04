ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤Ï¡Ö´¥¤«¤¹Ä¾Á°¡×È±¤Î¥¥ì¥¤¤Ëº¹¤¬½Ð¤ëÌ¾ÉÊ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»î¤·¤Æ¤¤¿ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£ÊÝ¼¾¶¯²½¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥À¥¦¥ó¤ä¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤ªÇº¤ß¤Ë¡£¥×¥í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¡£
¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î´¥¤¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë
¥°¥í¥Ã¥·¡¼¡¦¥Í¥¯¥¿¡¼ 160mL 6,160±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿OWAY¡¡¡Ö¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¸å¡¢¡ÈOWAY¡É¤Î±ÉÍÜ¤È¸÷Âô¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤òÈ±¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤É¤è¤¤·Ú¤µ¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î´¥¤¤âÃ»½Ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡È¥À¥¤¥½¥ó¡É¡£É÷ÎÌ¤¬¶¯¤¤¤Î¤ËÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´¥¤«¤»¤ë¤Î¤â¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î£±¤Ä¡×¡ÊRumi¤µ¤ó¡¿Rula¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÚPOINT¡ÛÈ©¤ÈÆ¬Èé¤Î¹½Â¤¤ò¶¯²½¤·¡¢»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤ë¥Ð¥¤¥ª¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Ó¥¦¥à¤ä¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë´Þ¤ß¡¢ÌÓÈ±Á¡°Ý¤Ë±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥Î¥¢¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£È±¤Ë±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤¸÷Âô´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
´¥Áç¤ä¥À¥á¡¼¥¸Í½ËÉ¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤Â¸ºß
¥æ¥¤¥ë ¥¯¥í¥Î¥í¥¸¥¹¥È R 100mL 7,150±ß¡¿¥±¥é¥¹¥¿¡¼¥¼¡¡¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ä¥³¥Æ¤ÇÇ®½èÍý¤·¤Ê¤¤¤È³°½Ð¤Ç¤¤ëÈ±¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¤¹¤¤´¥ÁçÌÓ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤³¤Î¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ãÊÑ¡£¥µ¥é¥Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢ÍâÆü¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë¡×(¿¢ÌÚÍ´Î¤²Ã¤µ¤ó¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È)
¡ÚPOINT¡ÛÈ±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤È±¤ØÆ³¤¯Àö¤¤Î®¤µ¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥·¥×¥ì¡¼¤Î¹á¤ê¡£
ÀÚ¤ìÌÓËÉ»ß¤«¤é¥É¥é¥¤¥ä¡¼»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Þ¤Ç
OLAPLEX No.6 ¥Ü¥ó¥É¥¹¥à¡¼¥µ¡¼ 100mL 3,080±ß¡¿¥×¥í¥¸¥¨¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¡¼¤Î½¤Éü¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥µ¥Ä¥¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÓÀè¤òÃæ¿´¤ËÅÉÉÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×(¾®ß·Ëã°á¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯)¡¡¡Ö¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Îêô¿§¥±¥¢¤â¤Ç¤¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¤Î¥É¥é¥¤¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¤ÎºÇ¶¯¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡×(µÚÀî¿¿¿´¤µ¤ó¡¦KATE Mirror¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼)
¡ÚPOINT¡ÛÊÝ¿å¤ª¤è¤ÓÊÝ¼¾ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·°·¤¤¤ä¤¹¤¤È±¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥Ø¥¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£No.7¤äNo.9¤È°ì½ï¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÊÈ±¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
