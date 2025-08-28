メイクのプロが「使って以来トリコになった」1,000円台の名品コスメ





コスト以上の価値を実感している名品



「高くていい」コスメの仕上がりには、納得感しかない。ただ、ロープライスなものの中にも良質なアイテムがあるのも事実。今、本当に知りたい「手が届く価格で、確かな実力を持つ」ものを、美容を仕事にする30名にリサーチ。今すぐ手に入れたくなるハイコスパなアイテムとともに、名品と呼びたくなるその魅力をご紹介！







【気になった毛を1本からフィックス】

ダイアン MAEGAMI スティック ナチュラル 1,320円／ネイチャーラボ 「散らばった毛をちゃんとまとめられるのに、仕上がりはソフト。毛流れをつくるとき、キュッと結んだあとにアホ毛をおさえるとき、毛をなぞるようにとかすだけで決まる」（木部明美さん・ヘアメイク）







550円なのに驚きのクオリティ！

メディア クリームファンデーションN〈ミニ〉 OC-C1 10g 550円／カネボウ化粧品 「ファミリーマート限定で販売しているメディアのミニサイズファンデ。リーズナブルだから、軽い気持ちで購入したら期待を上回るほどのハイクオリティで驚き。まるでデパコスのようなツヤとカバー力です」（ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー）







【眉の仕上がりをワンランクアップ】

ヴィセ リシェ アイブロウエンハンサー 1,210円（編集部調べ）／コーセー 「眉の周囲をこのコンシーラーで整えると、眉の輪郭補正や目元を明るく見せる効果が得られる。眉から顔全体を洗練させて見せたいならぜひプラスして」（玉村麻衣子さん・美眉アドバイザー）



「ありそうでなかった眉専用コンシーラー。眉を強く描こうとするより、眉まわりにこれを塗って自眉をきわ立たせるほうが自然にキリッと見える」（塩澤延之さん・mod’s hairヘアメイク）







メイクのプロや美容通の30人が買い続けている「デパコス並み」のコスメ

