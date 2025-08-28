エミリン「めっちゃ良い感じになる」メイク直しにリピ買い！UVスティック
エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【総額20万円超え】アットコスメを貸し切って人生初の自力で買い放題を試みたが選択能力が低すぎて大変なことになった』の動画を公開。様々なコスメを購入する様子を見せてくれました！中には以前から使用しているというコスメも。
■日焼け止め
動画内に登場したのはこちら！
Givenchy Beauty/スキン PFCT UV スティック 税込7,370円（公式サイトより）
この投稿をInstagramで見る
肌に血色感もあたえてくれる、スティックタイプの日焼け止め！
店内でこちらを見つけた大松さんは「おすすめコスメ」「すごい好きで使ってます」とコメントしながら紹介。
使うタイミングについて「お色直しする時とかに、顔だけサッて塗りたいなって時にスティックでサーっと塗れちゃって」と塗り直しに便利なアイテムだと語っていました！
また、その仕上がりについても「めっちゃ良い感じになる、ツヤツヤみたいな感じで」「これは買います」とツヤ感のある仕上がりになると評価していました！
■動画もチェック
動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。