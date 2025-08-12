「Tシャツばかりを解決」定番なのに今っぽい「涼しくてキレイなコーディネート」つくり方

タイトな服の輪郭をなごませたり、ワントーンに奥行きをつくったり。服どうしの境界線をあいまいにしながら、装いに表情をもたらす透けアイテム。単品よりも組み合わせることで見えてくる、涼しくて快適なだけじゃない数々の魅力に焦点を。





「あるとないで変わる」ライトな羽織り

タンク１枚の肌感をおさえるように、透過性をそなえた羽織りをプラス。隠しすぎないことでミニマルな印象は保ちながら、素材の繊細さのおかげで上質な雰囲気も獲得。







カジュアルなのに華がある

黒シアーブルゾンジャケット／ソフトハイフン ベージュニットベスト／TW ライトグリーンワイドパンツ／グラフペーパー（グラフペーパー 東京） ピアス／リラ（リラ/スピック＆スパン ルミネ有楽町店） へそピアス／モデル私物



素材のマイナーチェンジで得られるプラスの効果



素材自体がセンシュアルだから、形はあえてメンズライクなブルゾンを。ユニセックスならではのほどよいゆとりと、てろっとしすぎない適度な硬さも透けを着やすくするポイントに。







ジャケットさえもチュールに変更

黒チュールワイドジャケット／プランクプロジェクト（プランクプロジェクト 青山店） 黒タートルネックニット／コー（イーストランド） 黒リネンフレアスカート／ロンハーマン バッグ／ラシット（ラシット 西銀座店） ローファー／HARUTA



着方次第で一年中活躍する「なににでも重ねられる黒」



カーディガンのようにゆるく羽織れる長め丈＋ビッグサイズ。重ねるだけで、ヴェールに包まれたようなエアリーなシルエットを容易く形成。直線的なシルエットのスカートやレザーの小物で印象はクールダウン。







