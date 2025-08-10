「一瞬で肌質が上がる」メイクのプロが使っている「むしろファンデよりもいい」化粧下地





ファンデも不要級のカバー力に優れ、肌老化にも大敵な紫外線もカット。つけ心地も軽く「もとからキレイな素肌」を装えるコスメを総まとめ。理想の肌へ近づける最初のアプローチ＝下地の名品を、美容通たちの実体験をもとにピックアップ。







気になる部分をしっかりカバー

スムーススキンカバー SPF20・PA＋＋ 20g 4,620円／ミムラ 「この化粧下地で毛穴や肌のムラを均一にするのがお決まり。Tゾーンのテカリ問題もこれで解決。我ながら久しぶりにいいコスメに出会えたなという名品です」（スガタクマさん：ヘア＆メイク）



化粧下地に求める点をすべて詰め込んだありそうでなかったベース。しわ・しみ・そばかす・ニキビ跡・毛穴…などしっかりカバーしてくれるので、凹凸がなくなりたまごのような肌を実現。







「キレイにカムフラージュ」ならコレ一択！

ティンティッドグローブースター 30mL 2182 4,950円／NARS JAPAN 自然な輝きで気になる部分を視覚的にカムフラージュ。「ベースにつけると毛穴が目立たなくなって、サラッとした肌が長持ちします。RMKのクリーミィファンデーション EXとまぜて使うのが最近のお気に入りで、大げさにならず、品のいいツヤがほどよくて好きです」（土田瑠美さん・ヘアスタイリスト）







肌ムラをおさえてトーンアップ

コスメデコルテ フローレススキン グロウライザー SPF20・PA++ 30g 4,950円／コスメデコルテ 「肌のアラを飛ばしてツヤを足すために。毛穴落ち知らずでとっても優秀。ファンデ前に仕込むことで肌のムラがおさまり上品な印象に」（宗万夏子さん・美容師）



うるおいをあたえ、透明感を底上げする美容成分の「グロウミラー成分」と、肌をトーンアップさせる光だけを透過させ、黄ぐすみをおさえる独自の「スキンフュージョンパウダー」が一体となった化粧下地。







「むしろファンデよりいい」下地の名品

