シンプルな装いに一点投入すると気分転換になる柄アイテム。とはいえ、難しさもあるからこそ、カジュアルに装える“なつかしさ”を味方にするとなじみがいいことを提案。







華美とは違う「行儀よく並んだ小花柄」

着飾ることが目的ではない、シックでひかえめな花柄が古着ライク。小さめで均一に配置された柄は、遠目に見ると「花」だと識別しにくく、辛口なスタイルにもとけこみやすい。







ブロックプリントで大人のリゾート

赤×アイボリー花柄ワンピース／ヌキテパ（パサンド バイ ヌキテパ） 腰に巻いた赤スエット／SEA（エスストア） サングラス／プロジェクトプロダクト（エディット フォー ルル） 赤ソックス／HOiSUM バッグ 8,590円、ミュール／ともにザラ（ザラ カスタマーサービス）



甘さとはちがう抜け感をつくる

インド綿にプリントされたアーティな柄模様



やわらかいコットンにかすれたボルドーの小花柄がやさしい雰囲気。五分そでや高めのウエスト位置、ドラマティックなフレアのシルエットも相まって、ノスタルジックな面持ちに。スエットやソックスで赤をひろって、装いにアクセントを。







ロマンティックなドットとのかけ算

黒花柄ドットフリルパンツ／バットシェバ（エディット フォー ルル） 黒シアーロングTシャツ／THIRD MAGAZINE 頭に巻いたクロシェスカーフ／フリークス ストア（フリークス ストア渋谷） スニーカー／ナイキ スポーツウェア（NIKE カスタマーサービス） インナー／スタイリスト私物



花柄とフレアシルエットがレトロなパンツは

タイトな黒トップスでコケティッシュに



葉っぱで作った円のなかに一輪のバラ。ドット地に紋章を押したような柄が大人っぽい。トップスも体に沿うラインで統一し、足元はスポーティなスニーカーでボリュームを。あせたオレンジの色みがなつかしさをあと押し。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全21スタイルの一覧】≫「着飾らないから大人っぽい」合わせやすいのに変化もある「ひかえめな柄の服」選び方