音楽フェス「レミノミュージックフェス」大阪・関西万博で開催 - JO1やINI、ME:Iら出演
音楽フェス「レミノミュージックフェス(Lemino MUSIC FES)」が、2025年10月5日(日)・6日(月)に大阪・関西万博にて開催される。
音楽フェス「レミノミュージックフェス」大阪・関西万博で開催
今回が初開催となる「レミノミュージックフェス」は、ドコモが展開する動画配信サービス「レミノ(Lemino)」が主催する音楽フェス。大阪・関西万博の会場である夢洲(ゆめしま)のEXPO アリーナ「Matsuri」を会場に、様々な人気アーティストたちが出演する。
JO1やINI、ME:Iら出演
初日となる10月5日(日)は「LAPONE DAY in EXPO」と題し、JO1(ジェイオーワン)、INI(アイエヌアイ)、DXTEEN(ディーエックスティーン)、ME:I(ミーアイ)、IS:SUE(イッシュ)の出演が決定。日本から世界へと活動を広げる5組のアーティストたちがライブパフォーマンスを披露する。
出演アーティスト
■10月5日(日)
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
■10月6日(月)
後日発表予定
開催概要
「レミノミュージックフェス」
開催日：2025年10月5日(日)・6日(月)
会場：EXPO アリーナ「Matsuri」(大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目)
チケット
■レミノプレミアム会員限定 最速先行抽選販売
受付期間：2025年6月18日(水)12:00〜6月30日(月)23:59
価格：
・大阪・関西万博入場チケット(10/5・一日券)+イベント観覧予約(前方確約指定席)(※1)+配信チケット(先行申込価格)(※2) 11,500円(7,500円+4,000円)
・大阪・関西万博入場チケット(10/5・一日券)+イベント観覧予約(前方確約指定席) 7,500円
・配信チケット(先行申込価格)(※2) 4,000円
※1 前方座席を確約したイベント予約付き万博入場チケット。
※2 いずれかの券種の最速先行抽選申込者限定価格のペイ・パー・ビュー配信チケット。
チケット取扱：「レミノミュージックフェス」公式WEBサイト
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