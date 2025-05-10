¹õ¤âÇò¤â¤¢¤ë¤«¤é¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×ÌÜ¿·¤·¤¤¤Î¤ËÉÊ¤è¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¾®Êª¡×
¤½¤ì¼«ÂÎ¤ËÇò¤È¹õ¤Ë´Þ¤Þ¤»¤¿¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆºîÍÑ¡£Ã±¿§¤è¤ê¤â±ü¹Ô¤¤¬½Ð¤ë¤¦¤¨¡¢ÌµÆñ¤Ç¤â°ÌÜÎ©¤Á¤â¤·¤Ê¤¤¼ÂÎÏ½½Ê¬¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥í¥´£Ô¤è¤ê¡ÖÁ¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¥í¥´¥Ð¥Ã¥°
¡Ò±¦¡Ó¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¿HOLIDAY¡Ê¥Û¥ê¥Ç¥¤/¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥µ¥í¥ó ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡¡ ¡Òº¸¡Ó¥í¥´¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ä¤¡Ë¡¿¥Ñ¥É¥¥¥À¥ó¥¹¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á ¥¹¥È¥¢ ¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¡Ë¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤â¡¢È¿ÂÐ¿§¤Î¥ì¥¿¥ê¥ó¥°¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤ê¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç»È¤¨¤ë¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¾®¤µ¤Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¡×
¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥½¥Ã¥¯¥¹¡¿¥¿¥Ó¥ª¡¡¥·¥¢¡¼¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ç¡¢Â¸µ¤Ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Å¤±¡£¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Î·¤¤È¤Ç¤âµç¶þ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ä¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤Ë°¦¤é¤·¤µ¤òÂ¤»¤ë¡£
¡Ö¹õ¤¬Æþ¤ë¤È¡×´Å¤µ¤Ò¤«¤¨¤á¤Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥º¡¿¥ì¥Ú¥Ã¥È¡Ê¥ë¥Ã¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯»ö¶ÈÉô¡Ë¡¡¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÇò¥ì¥¶¡¼¤Î¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¡£¹õÉôÊ¬¤Ï¥Ñ¥Æ¥ó¥È¤Ç¡¢¼Á´¶¤Ë¤âº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çò¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤â¥¥ê¥Ã¤È¡£
(¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ)
¡ÚÁ´22¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¹õ¤«Çò¤«¤è¤ê¤â¡Ö¹õ¤âÇò¤â¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡×¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯»È¤¤²ó¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÉþ¡¦¾®Êª¡×