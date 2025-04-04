¡Ö½Å¤¤Êý¤¬Ãå²ó¤»¤ë¡× ¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡Ö½Õ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×Êý¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤Ö¤«¤Ã¤È¤·¤¿ÂÀ¤á¥ï¥¤¥É¤¬¼çÎ®¤Îº£¡£¹ç¤ï¤»¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Á¤ä¾¯¤·´Å¤á¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢½÷¤é¤·¤µ¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¥¥ì¥¤¤á¤ËÆ³¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤ÆÄø¤è¤¤¸ü¤ß¤¬¤¢¤ëÁÇºà¡×¤òÁª¤Ö
¹õ¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡¿HER.
¡Ö·Ú¤µ¡Ü½Å¤µ¡×¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸«¤»¤ëÈë·í¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê·ÚÁõ¤ÎÆü¤³¤½¡¢¥Ü¥È¥à¤Ï¡Ö½Å¤á¡×¤¬Àµ²ò¡£¾å¤âÂ¸µ¤â·Ú¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÍê¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡£
¥Ä¡¼¥¿¥Ã¥¯¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¥Ë¡¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²ÚÔú¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î½Å¸ü´¶¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ã¤ÈÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢½Õ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¤Ï¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£
¡Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥×¥é¥¤¥¹¡¦Ãå²ó¤·¤Î¼ÂÎã½¸¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´11¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÃå²ó¤·°ìÍ÷¤Ø¡Û ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¸¡¾Ú ¡Ö¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï½Õ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×Êý¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³