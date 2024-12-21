¡Ú¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¡Û¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎŽ¢Ç»¤¤¤á¤Î¥³¥³¥¢Ž£¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¢ö
JRÅìÆüËÜ¥¯¥í¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¥Õー¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¥³¥³¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ž¢Ç»¤¤¤á¤Î¥³¥³¥¢Ž£¤ò¡¢2024Ç¯12·î17Æü(²Ð)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ÅÐ¾ì¤Î¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¥Ñ¥Ëー¥Ë¤ÈÇ»¸ü³¤Ï·¥¯¥êー¥à¥«¥ìー¤âÉ¬¸«!¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç¿Í¥Ó¥¿ー¤ÊŽ¢Ç»¤¤¤á¤Î¥³¥³¥¢Ž£¤¬ÅÐ¾ì
¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥³¥³¥¢¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥³¥³¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Û¤Ã¤È¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ëÅß¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Úfavs¡ÛÊä¿åÈ¯ÁÛ¤Î¥ª¥¤¥ë¥±¥¢¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥ª¥¤¥ë¥ß¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¢ö
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥³¥¢¤Î¾ÜºÙ
Ç»¤¤¤á¤Î¥³¥³¥¢(HOTŽ¥ICE)
²Á³Ê:560±ß~(ÀÇ¹þ)
¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥³¥¢¤¬¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë´Å¤á¤Î¥³¥³¥¢¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥³¥¢¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥¹¥×ー¥Þ¥¯¥êー¥à¤ä¥Ó¥¿ー¤Ê¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ã¥Á¤Ç¥Ó¥¿ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡¢Âç¿Í¤Î¥³¥³¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¡ÛÅß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¿·ºî¥á¥Ë¥åー¤â!
¤È¤íー¤ê¥Áー¥º¤È¤´¤í¤Ã¤ÈÌîºÚ¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¥Ñ¥Ëー¥Ë
²Á³Ê:680±ß(ÀÇ¹þ)
´¨¤¤Åß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Ñ¥Ëー¥Ë¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î»ÝÌ£¤¬¤¤¤¤¿Ç»¸ü³¤Ï·¥¯¥êー¥à¥«¥ìー
²Á³Ê:820±ß(ÀÇ¹þ)
Ç»¸ü¤Ê³¤Ï·¤Î»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥«¥ìー¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥¹ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ß¼è°·¤¤
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥³¥¢¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¤ÇÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥³¥¢¤ò¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤À¤±¥Ó¥¿ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Âç¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥³¥¢¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç´¨¤¤Åß¤Ç¤â¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¥Ñ¥Ëー¥Ë¤ä¡¢Ç»¸ü³¤Ï·¥¯¥êー¥à¥«¥ìー¤âÉ¬¸«!¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£