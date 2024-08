【東京都渋谷区】「Mardi Mercredi」、代官山店にてスポーツラインを日本初展開。キッズラインも販売スタート

韓国発のライフスタイルブランド「Mardi Mercredi(マルディメクルディ)」は、代官山店にてスポーツラインを日本初展開。さらに、キッズラインを8月7日(水)より発売を開始した。

代官山店にスポーツラインとキッズラインが登場



“大人らしさ”と“カジュアル”スタイルのバランスを大切にしたフレンチテイストを提案する韓国発のライフスタイルブランド「マルディメクルディ」。

6月に代官山にオープンした日本初フラッグシップストアにて同ブランドのスポーツラインである「Mardi Mecredi Actif(マルディメクルディアクティフ)」とキッズラインである「Mardi Mercredi Lespetis(マルディメクルディレプティ)」の発売を開始した。

スポーツライン「マルディメクルディアクティフ」

“ACT your body, IF you love”を掲げる「マルディメクルディアクティフ」は、日常とスポーツの境界のないライフスタイルのために、アスレジャーアイテムを展開する「マルディメクルディ」のスポーツライン。

ブランドモデルとしてハリウッドで活躍中の女優、キム・ユンジさんが活動している。

アスレジャーラインは自分自身と自分の体を愛する女性たちのライフスタイルに合わせて、機能性とスタイルを強化。

運動時のパーフェクトなフィット感と快適な着心地を保障することはもちろん、ファッショナブルでスタイリングしやすいデイリールックを提案している。



商品は「BEURRE ULTIMATE COMFORT WIDE HEADBAND THEFLOWER」3,300円(税込)/「BEURRE ULTIMATE COMFORT BASIC BRA THEFLOWER」9,900円(税込)/「BEURRE ULTIMATE COMFORT FULL LEGGINGS THEFLOWER」12,100円(税込)や、



「SHIRRING WINDBREAKER TOP FLOWER PRINTED」/19,800円(税込)/「BEURRE ULTIMATE COMFORT BIKER LEGGINGS THEFLOWER」8,250円(税込)を取り揃えている。

キッズライン「マルディメクルディアクティフ」

「マルディメクルディレプティ」は、大胆ながらも手軽に楽しめるデイリールックを提案する、マルディメクルディのキッズライン。トレンドライクなカラーや素材を豊富に披露し、マルディメクルディだけの独自のスタイルを表現し続けている。

親子コーデを楽しむために、日本から韓国・漢南洞の店舗への来店も多い注目のキッズライン。この度、代官山にて購入することが可能となった。



商品には「KIDS TSHIRT PEARL NECKLACE SWING THE TAIL DDANJI」5,500円(税込)/「KIDS WAFFLE BERMUDA SHORTS」5,500円(税込)/「KIDS SOCKS EMOJI [NOUVEAU]」1,210円(税込)や、



「KIDS TSHIRT FLOWERMARDI」5,500円(税込)/「KIDS LONG SOCKS MRD LOGO」1,650円(税込)などを取り揃えている。

「マルディメクルディ」について



フランス語で“火曜日”“水曜日”を意味する「Mardi Mercredi」。 “大人らしさ”と“カジュアル”スタイルのバランスを大事にしつつ、フレンチ・テイストを取り入れた「大人カジュアル」デザインを特徴に持ち、ファッションに限らずライフスタイル全般を提案する韓国発デザイナーズ・ファッション・ブランドとなっている。

現在は韓国のみならず日本をはじめグローバルに多くの女性ファンの支持を獲得。人気の花モチーフを中心としたプリントTシャツやスウェットシャツ、ニットなどのベストセラーアイテムを多数展開し、多くのK-POPアーティストに愛されるブランドとして人気を博している。

「マルディメクルディ」のスポーツライン&キッズラインを実際に手に取って購入できる「Mardi Mercredi Daikanyama」へ、足を運んでみては。

■Mardi Mercredi Daikanyama

住所:東京都渋谷区代官山町20-5 1F/2F

営業時間:11:00〜19:00

公式オンラインストア:https://mardimercredi.jp

日本公式Instagram:https://www.instagram.com/mardi_mercredi_japan/?hl=ja

(丸本チャ子)