ÈþÍÆ¤ÎÃ£¿Í¡¦MEGUMI¤µ¤ó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡×¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÄË²÷¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó¡Ù
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¤µ¤ó¡£¡ØÈþ¤ÎÅÁÆ»»Õ¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈþÍÆË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¥¥ì¥¤¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬50ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·´©¡Ø¿´¤Ë¸ú¤¯ÈþÍÆ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¿É¤¤¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈþÍÆË¡¤ä»×¹ÍË¡¤«゙Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ï゙¡×¤È¤¤¤¦MEGUMI¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Æ゙¼Â¸½¤·¤¿°ìºý¡£°ìÀ¸»È¤¨¤ëÈþÍÆË¡¤ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥È゙¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë¡Ö¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡×
¤³¤Î3Ç¯¤°¤é¤¤¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢à¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢½÷ÀÅª¤Ê¼«Ê¬¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¡ª〞¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Äã²¼¡¢ç´¤Ï´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°à½Ì¤·¤Æ¹Å¤¯½Ì¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Õ¥§¥à¥±¥¢ÀìÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥í¥í¥Ã¥«¡×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤ÇÀö¤¦¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥Í¥í¥ê¥Ï¡¼¥Ö¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥±¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¤ÇÊÝ¼¾¤ò¡£º£¤Þ¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¯¤¹¤ß¤ä¥Ï¥ê¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É·ãÊÑ¡ª¡¡³°½ÐÀè¤Ç¤â¥Þ¥í¥¢¤Î¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥·¡¼¥È¡×¤Ç¥µ¥µ¥Ã¤È¤Õ¤¼è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏMEGUMIÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿´¤Ë¸ú¤¯ÈþÍÆ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áMEGUMI¡¢»£±Æ¡áÅì µþÍ´¡Ê¿ÍÊª¡Ë¡¢À¾¸¶½¨³Ù¡ÊÀÅÊª¡Ë¡¿¡Ø¿´¤Ë¸ú¤¯ÈþÍÆ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê