ゴディバのチョコたっぷり夏恒例「ハッピーバッグ」は買い！
ゴディバは2022年6月17日から、夏恒例の特別セット「サマー ハッピー バッグ 2022」を全国のゴディバショップおよびゴディバ オンラインショップで期間・数量限定販売します。
クーラーバッグは実用的で可愛い
「サマー ハッピー バッグ」は、ゴディバのロゴ入り限定コットンクーラーバッグに、限定のアソートメントや定番商品など、バラエティ豊かなチョコレートをセットした夏だけの特別商品です。
クーラーバッグは、ピンクとブルーの2色があります。いずれもキャンバス地に、アクセントとしてゴディバのロゴとパイピングが施されています。暑い時期のちょっとした買い物や、お弁当を入れるサブバッグとしても使えますよ。
商品は全部で5種類展開。店舗により販売されるセットが異なります。
全国有名百貨店内ゴディバショップでは、ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 D／S」を販売。価格別に2種類あります。
★ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 D／S 30」（3240円）
・22 サマースペシャル アソートメント D（6粒入）
・カレ アソートメント（16枚入）
・22 サマースペシャル G キューブ アソートメント（5粒入）
・限定 オリジナルクーラーバッグ ピンク
★ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 D／S 50」（5400円）
・22 サマースペシャル アソートメント D （12粒入）
・22 サマースペシャル アソートメント D50 （6粒入）
・カレアソートメント（16枚入）
・22 サマースペシャル G キューブ アソートメント（5粒入）
・22 サマースペシャル チョコレート オーバル缶 （6粒入）
・限定 オリジナルクーラーバッグ ブルー
ゴディバ専門店では店舗ごとに、ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 D／S」、ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 R」いずれかが販売されます。
「サマー ハッピー バッグ 2022 R」も価格別に2種類あります。
★ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 R 30」（3240円）
・22 サマースペシャル アソートメント R（6粒入）
・カレ アソートメント（16枚入）
・22 サマースペシャル G キューブ アソートメント（5粒入）
・限定 オリジナルクーラーバッグ ピンク
★ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 R 50」（5400円）
・22 サマースペシャル アソートメント R （12粒入）
・22 サマースペシャル アソートメント R50（6粒入）
・カレアソートメント（16枚入）
・22 サマースペシャル G キューブ アソートメント（5粒入）
・ゴディバ デザート・モーメント 春のはじまり G キューブ アソートメント ミニハート缶（5粒入）
・限定 オリジナルクーラーバッグ ブルー
オンラインに登場するセットは？
オンラインショップでは、ゴディバ「サマー ハッピー バッグ 2022 EC」（1種類）が販売されます。
内容は以下の通り。価格は6480円です。
・22 サマースペシャル アソートメント EC （12粒入）
・22 サマースペシャル アソートメント EC （6粒入）
・レジェンデール トリュフ（6粒入）
・22 サマースペシャル チョコレート オーバル缶 （6粒入）
・ミルク ミニプレッツェル
・GODIVAオンラインショップ限定クーポン
・限定 オリジナルクーラーバッグ ブルー
自分へのご褒美はもちろん、豪華な内容でギフトにもいいですね。数量限定での販売なので、購入はお早めに。