買えるのは3日間だけ！「ゴディバ」から年末の特別ハッピーバッグ出るよ〜。
ゴディバ ジャパンは、「ゴディバ イヤーエンド ハッピーバッグ 2021」を全国の店舗とオンラインショップで、2021年12月26日から3日間限定で販売します。オンラインショップ限定商品は、2021年12月8日朝10時から予約販売をスタートします。
ゴディバでは福袋の販売も行いますが、同商品は2021年末に3日間限定販売となる年末限定のお得なセットです。
店頭では購入できない「フォンダンショコラバッグ」
・「ゴディバ イヤーエンド ハッピーバッグ 2021 EC」（オンラインショップ限定）
21年12月8日から予約販売開始。お届けは12月26日〜31日です。店頭では購入できない「フォンダンショコラバッグ」や、オンラインショップで利用できる「E-Ticket」1000円分などが入って、価格は5400円。
・21 YE ゴディバ スペシャルアソートメント_EC （8粒入）
・フォンダンショコラバッグ
・21 YE ゴディバ スペシャル トリュフ アソートメント_EC （6粒入）
・21 YE アイスクリーム アソートメント 9P ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・2021 イヤーエンド オリジナルバッグ EC
・2021 イヤーエンド E-Ticket 1000円分
・「ゴディバ イヤーエンド ハッピーバッグ 2021 R」（全国のゴディバショップ限定）
全国ゴディバショップで購入できる、チョコレートとアイスクリーム引換券のセットです。3240円。
・21 YE ゴディバ スペシャルアソートメント_R (8粒入)
・21 YE アイスクリーム アソートメント 6P ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・2021 イヤーエンド オリジナルバッグ R
・「ゴディバ イヤーエンド ハッピーバッグ 2021 D」（百貨店内のゴディバショップ限定）
こちらは百貨店で購入できるセットです。価格は3240円。
・21 YE ゴディバ スペシャルアソートメント_D （8粒入）
・21 YE アイスクリーム アソートメント 6P ゴディバ オンラインショップ引き換え券
・2021 イヤーエンド オリジナルバッグ D
・「ゴディバ イヤーエンド ハッピーバッグ 2021 HH」（阪神阪急百貨店限定）
2021年の季節限定コレクションなど、バラエティ豊かな商品を詰め合わせた3240円のセットです。「ゴディバ 実りの秋 アソートメント（4粒入）」や「スペシャルアソートメント_D （8粒入）」などが入っています。
・21 YE ゴディバ スペシャルアソートメント_D （8粒入）
・ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント（6粒入）
・コレクション ゴディバ ジャポネ G キューブ アソートメント（5粒入）
・ゴディバ 実りの秋 アソートメント（4粒入）
・2021 イヤーエンド オリジナルバッグ D
年末の贈り物としても喜ばれそうですね。いずれも数量限定、無くなり次第終了です。狙う人はお早めに。