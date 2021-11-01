¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤òÈ¯É½¡ª¡È¥¦¥Þ¤¹¤®Ãí°Õ¡É¤Î5ÉÊ¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î²ñ°÷À©ÁÒ¸Ë·¿Å¹¡Ö¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤¬¤è¤ê¼è¤ê¸«¼è¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÂ¨Çã¤¤¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î²èÁü
ÆüÍÑ»¨²ß¤«¤é²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¿©ÎÁÉÊ¤Î¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÎÆÃÄ§¡£
ÆâÍÆÎÌ¤¬1kg¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¹ØÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ»î¤»¤Ð¤¤Ã¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Î¤ª²Û»Ò¤é¤·¤¤¡¢´Å¤µÈ´·²¤Î¾¦ÉÊ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥êÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ý¥±¥Ã¥Ä ¥Û¥Î¥ë¥ë¥¯¥Ã¥¡¼ ¥ß¥Ë¡¦¥Ð¥¤¥Ä¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥¯¥Ã¥¡¼ 454g 1468±ß
½é¤á¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1À¤ÂÓ1ÅÀ¸Â¤ê¤Î¿ôÎÌÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¥¯¥Ã¥¡¼ ¥ß¥Ë¡¦¥Ð¥¤¥Ä¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¡¢1Ëç¤¢¤¿¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÌó4cm¤È¾®¿¶¤ê¡£
¤Ò¤È¸ýÌÜ¤Ï¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¡¢¤Õ¤¿¸ýÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥Û¥í¥Ã¤ÈÊø¤ì¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ð¥¿¡¼¤È¥»¥ß¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿´Å¤µ¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤ë»êÊ¡¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸å¤«¤é¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë±öÌ£¤¬´Å¤µ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¸åÌ£¤Î¤è¤µ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÞ¤Î¾åÉô¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡ý¡£
¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ EUROPEAN COOKIES WITH BELGIAN CHOCOLATE¡Ê¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡Ë 1.4kg 1838±ß
¡Ú¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ EUROPEAN COOKIES WITH BELGIAN CHOCOLATE¡Ê¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡Ë 1.4kg 1838±ß¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¥³¥¹¥È¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢1kg¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¿©ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´²ÈÂ²¤¬Â·¤¦¾ìÌÌ¤äÉáÃÊ¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥½¡¼¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Á´15¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê1.4kg¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È·Ï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É÷Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó·Á¾õ¤äÀ¸ÃÏ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙË°¤¤ë¿´ÇÛ¤Ê¤·¡£
Ç»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Î¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¥¹¥×¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÈÈÄ¾õ¤Î¥Á¥ç¥³¤¬¹¥ÁêÀ¤Ê¥Á¥ç¥³¥×¥Á¥Ï¡¼¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥¹¥È¥³ JULES BELGIAN BUTTER BISC¡Ê¥¸¥å¡¼¥ë¥¹ ¥Ð¥¿¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ë 475g 1298±ß
´Ì¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾å¼Á¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢JULES DESTROOPER¡Ê¥¸¥å¡¼¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¹¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¹âµé´¶Éº¤¦°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¥¹¥×¡Ê16Ëç¡Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡Ê12Ëç¡Ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥·¥ó¡Ê44Ëç¡Ë¤Î3¼ïÎà¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤ËÊñÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çö¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¥¹¥×¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤È¥Ñ¥ê¥Ã¤È³ä¤ì¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê¹Å¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢JD¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ä¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¿¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ì¤Ð¥Ð¥¿¡¼¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÎº¤Ë¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥·¥ó¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¤É¤ì¤â¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÅÚ»º¤äÍèµÒ»þ¤Ê¤É¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¯¥Ã¥¡¼ 24Ëç 998±ß
¥³¥¹¥È¥³¤ÇÂçÍÆÎÌ¡õ¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê´Å¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¤Ã¤È¤ê·Ï¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥È¥Õ¥£¡¼¡¢¤½¤·¤Æµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥Þ¥«¥í¥ó¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢³Æ8ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ëç¤ÎÄ¾·Â¤¬Ìó8cm¤ÈÂç¿¶¤ê¤Ç¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤ÏÈ´·²¡ª
¡Ú¥«¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¯¥Ã¥¡¼ 24Ëç 998±ß¡Û3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢1¤Ä¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë
¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤ä¥Ì¥¬¡¼¤Ë»÷¤¿¿©´¶¤Î¥È¥Õ¥£¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥È¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤È¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·ºî¤Î¥Á¥ç¥³¥Þ¥«¥í¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢ÄêÈÖ¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£
¥³¥¹¥È¥³ EAT PASTRY COOKIE DOUGH¡Ê¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¡Ë 1.37kg 1068±ß
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤´¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤¬ºî¤ì¤ë¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎäÂ¢¿©ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤Æ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó10Ê¬¾Æ¤¯¤À¤±¡£
¤¢¤È¤Ï¾ï²¹¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Îä¤Þ¤»¤Ð¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë½À¤é¤«¤¤¤¿¤á¡¢Îä¤á¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ë¡£
1Ëç¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇOK¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿©»öÍÑ¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤Ë»³À¹¤ê¤Ç1ÇÕÊ¬¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¸ÃÏ¤òÀ±·¿¤ä¥Ï¡¼¥È·¿¤Ê¤É¤ËÀ®·¿¤·¤Æ¾Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤È±ß·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º´Ý¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
´Î¿´¤ÎÌ£¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤é¤·¤¤Ç»Ì©¤Ê´Å¤µ¡ª ¤Þ¤¿¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¿©´¶¤â¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ë¤Ï³¤³°»ÅÍÍ¤Î´Å¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ÏÇä¤ê¾ì¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÉÑÈË¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬µÈ¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨
¢¨Å¹ÊÞ¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î¼è°·¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹