¡ÚÏ¯Êó¡Û¥æ¥Ë¥¯¥íÂ¨´°Çä¤·¤¿¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¡¢¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¥³¥é¥ÜT¡¢ºÆÆþ²Ù¤¹¤ë¤è¡ª
2020Ç¯8·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡ß¡Ö¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¡×¡Ö¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡£
SNS¤ÇÈ¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¨´°Çä¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢10·î12Æü¤«¤éºÆÆþ²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Æ¸ø¼°SNS¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·×3¼ïÎà
Æ±¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î½÷À¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡¡¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥° 2020 ½©Åß¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¡×¤«¤é¤Ï2¼ïÎà¡¢¡Ö¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à¡×¤«¤é¤Ï1¼ïÎà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡§¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥àT¥·¥ã¥Ä¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥ê¥È¥ë¥Ê¡¼¥¹¤È¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤¬²Ä°¦¤¤¡£/¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ó¤«¡ª¡©¡×¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¡ß¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¤Î¤ª¤·¤ã¤ìT¥·¥ã¥Ä¤¬ÏÃÂê¡Ë
½é²óÈÎÇä»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¥µ¥¤¥º¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤·¡¡¤½¤·¤Æ´°Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´°Çä¡×¤È¡¢8·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ÇÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬Â³½Ð¡£
¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²óÇã¤¨¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºÆÈÎ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ºÆÆþ²Ù— ¥æ¥Ë¥¯¥í (@UNIQLO_JP) September 28, 2020
¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿#¥·¥å¥¦¥¦¥¨¥à¥é(@shuuemurajp)#¥á¥ó¥½¥ì¡¼¥¿¥à(@mentholatum_cp)
¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤¬10/12(·î)¤ËºÆÆþ²Ù·èÄê
¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡¡¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥° 2020 ½©Åß #UT¡Ù¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/68Z9KFrb6L
²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê