アクティブな行動力が光る週。反面、一度に複数のことを動かすと、そそっかしいミスや一言多い発言をしがち。気をつけて。美容運は今まで頑張ったことの成果が実る暗示が。恋愛は自分からのアプローチにツキあり。好きな人にも思い切って誘ってみるといい感じに進展しそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら