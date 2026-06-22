SKE48のメンバーが、東海エリアで今行きたいおでかけスポットをぶらり旅する連載「SKE48旅行部」。メンバーのキュートな写真とともに、旅先での楽しみや見どころを紹介します！【写真】宇宙好きで知られるゆあにゃんは、ずっとハイテンション！※本記事は『東海ウォーカー2026夏』から転載し、編集したものです。1階航空エリア「戦後の航空機開発」ゾーンに並ぶ20機以上の実機はまさに圧巻！今回の部員である河村優愛さん(以下、ゆ