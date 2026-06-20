供養の花を「ゴミ」だと言い切る老人。【漫画】本編を読むTwitterで話題となった森本大百科(@mdaihyakka)さんの漫画「千羽鶴問題」を紹介する。本作は、災害時などに送られる千羽鶴をめぐる議論をきっかけに、人によって大きく異なる価値観をテーマとして描いた作品だ。■立場によって変わる“正しさ”目を離した隙に道路に飛び出して跳ねられてしまった飼い犬。女性は供養のために花を置いた「そのワンちゃんはあなたに飼われて幸